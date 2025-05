Proton VPN – Recensione

Tra i numerosi servizi VPN disponibili oggi sul mercato, Proton VPN si distingue per un mix di sicurezza avanzata, funzionalità di alto livello e una politica di trasparenza che la rendono una delle scelte più affidabili, soprattutto per chi ha a cuore la privacy online. Nata come progetto dell'organizzazione svizzera dietro ProtonMail, questa VPN si è evoluta nel tempo fino a diventare uno dei punti di riferimento per chi desidera navigare in modo sicuro, anonimo e senza limitazioni geografiche.

A differenza di molte altre soluzioni, Proton VPN pone al centro dell'esperienza utente la trasparenza e il rispetto della riservatezza, con una struttura proprietaria di server, applicazioni open source e audit indipendenti a conferma della solidità del servizio. Pur posizionandosi nella fascia alta dei prezzi, offre prestazioni e caratteristiche che giustificano ampiamente il costo, come connessioni veloci, accesso a contenuti geograficamente bloccati, e un piano gratuito senza limiti di banda, che consente di provare la VPN in modo totalmente libero e senza rischi.

Proton VPN: caratteristiche principali

Proton VPN gestisce una rete di oltre 1.700 server distribuiti in 63 Paesi, con un'infrastruttura di proprietà che garantisce controllo diretto e maggiore sicurezza. La maggior parte dei server si trova in Europa e Nord America, ma sono presenti anche location strategiche in Asia, Oceania e Sud America, garantendo un’ottima copertura globale.

Una delle tecnologie di punta è Secure Core, un sistema che reindirizza il traffico attraverso più server situati in Paesi con legislazioni rigide in materia di privacy. Questa funzione aggiuntiva è pensata per impedire qualsiasi tipo di tracciamento da parte di terze parti, rafforzando la protezione degli utenti anche in scenari particolarmente sensibili.

Il servizio supporta in maniera completa la condivisione di file attraverso protocolli P2P e torrent, offrendo una buona flessibilità per chi utilizza la VPN a scopi di download. Inoltre, è possibile connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente, rendendo Proton VPN adatta anche all’uso in famiglia o su più terminali personali.

Il kill switch integrato è essenziale per interrompere automaticamente il traffico Internet in caso di caduta della connessione VPN, prevenendo ogni potenziale fuga di dati. A questo si aggiunge la protezione da DNS leak, che impedisce al sistema operativo di interrogare DNS non protetti durante la navigazione.

Chi desidera navigare nella rete Onion può farlo direttamente grazie al supporto integrato per Tor, mentre la funzione di split tunneling consente di scegliere quali applicazioni devono utilizzare la VPN e quali possono continuare a connettersi direttamente a Internet.

In termini di performance, Proton VPN sfrutta WireGuard, uno dei protocolli più apprezzati per la sua efficienza e sicurezza. Questa scelta permette di ottenere velocità superiori rispetto a soluzioni più datate come OpenVPN, mantenendo al contempo un elevato standard di protezione.

Infine, il sistema NetShield, basato su DNS, aggiunge un ulteriore livello di sicurezza bloccando malware, pubblicità e sistemi di tracciamento online. Questo filtro è particolarmente utile nella navigazione quotidiana, poiché migliora anche la velocità di caricamento delle pagine.

Un ulteriore elemento distintivo è rappresentato dal fatto che tutte le app Proton VPN sono open source e sottoposte a audit indipendenti, una garanzia di trasparenza e affidabilità che pochi concorrenti possono vantare.

Proton VPN: piani e prezzi di abbonamento

Proton VPN propone un'offerta articolata che si adatta a diversi livelli di esigenza, dal semplice utilizzo personale fino a un pacchetto integrato di servizi orientato alla protezione completa della privacy.

Il piano gratuito, denominato Proton Free, consente di connettere un solo dispositivo alla volta, offrendo accesso a server situati negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi, in Giappone, in Romania e in Polonia. Nonostante preveda velocità moderata, non impone limiti di banda ed è privo di pubblicità, risultando una delle migliori soluzioni gratuite attualmente disponibili sul mercato.

Chi desidera maggiori prestazioni e funzionalità avanzate può optare per il piano Proton VPN Plus. Questo prevede l'accesso a oltre 8.600 server in più di 110 Paesi, consente la connessione simultanea di fino a dieci dispositivi e abilita opzioni come NetShield, Secure Core e supporto completo allo streaming e al traffico P2P. Il costo varia in base alla durata dell’abbonamento: 9,99€ per un mese, 59,88€ per un anno (equivalente a 4,99€ al mese) e 107,76€ per due anni (pari a 4,49€ al mese).

Esiste anche il piano Proton Unlimited, ideale per chi desidera un pacchetto completo. Include tutti i vantaggi di Proton VPN Plus, integrati con l’accesso a Proton Mail, Proton Drive, Proton Calendar e Proton Pass. Il prezzo mensile è di 12,99€, che scende a 9,99€ al mese con l’abbonamento annuale e a 7,99€ al mese per quello biennale.

Per quanto riguarda i metodi di pagamento, Proton VPN accetta carte di credito, PayPal, Bitcoin, bonifici bancari e anche contanti, questi ultimi spedibili via posta alla sede svizzera dell’azienda. Tutti i piani a pagamento includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, valida solo per i metodi tracciabili (esclusi contanti e bonifici).

Proton VPN: quanto conta la giurisdizione svizzera per la privacy?

Uno dei principali vantaggi di Proton VPN risiede nella sua sede in Svizzera, una nazione rinomata per le sue rigorose leggi sulla protezione dei dati personali. Questo posizionamento geografico e giuridico garantisce un'elevata tutela della privacy, poiché la Svizzera non fa parte di alleanze internazionali di sorveglianza come i 14 Eyes, che impongono alle aziende di condividere dati sensibili tra più governi. Di conseguenza, Proton VPN non è soggetta a pressioni legali per la raccolta o la divulgazione dei dati degli utenti.

Politica no-log

Proton VPN adotta una ferrea politica no-log, il che significa che non registra né conserva cronologie di navigazione, indirizzi IP, richieste DNS o qualsiasi altra attività online. L’unico dato che viene temporaneamente archiviato è la data e l’ora dell’ultimo accesso riuscito, sovrascritto automaticamente al login successivo. Questo approccio riduce drasticamente il rischio che informazioni sensibili possano essere intercettate o richieste da terzi.

Registrazione e anonimato

Per creare un account Proton VPN è sufficiente fornire un indirizzo e-mail. L'azienda non impone l’utilizzo di un’e-mail verificata o legata a un’identità reale, e viene anzi incentivato l’uso di servizi anonimi come ProtonMail per garantire la massima riservatezza. Inoltre, tutti i metodi di pagamento vengono gestiti da partner esterni, il che impedisce al provider di accedere ai dati di fatturazione dell’utente. Per chi desidera il massimo livello di anonimato, è anche possibile effettuare il pagamento in contanti, inviando fisicamente l'importo alla sede in Svizzera.

Audit indipendenti e trasparenza

Nel 2020, Proton VPN ha confermato il proprio impegno verso la trasparenza pubblicando i risultati di un audit di sicurezza indipendente eseguito da SEC Consult, una società specializzata in sicurezza informatica. L’audit ha individuato solo 11 vulnerabilità di basso o medio livello, tutte prontamente corrette dal team di sviluppo. Oltre a rafforzare la fiducia degli utenti, questo processo ha confermato l’efficacia della filosofia open source su cui si basa l’intero ecosistema Proton.

L’unione tra giurisdizione favorevole, assenza di registrazione delle attività, possibilità di anonimato totale e audit pubblici rende Proton VPN una delle scelte più solide e trasparenti per gli utenti più attenti alla propria privacy.

Proton VPN: prestazioni e affidabilità

Durante i test eseguiti con strumenti di benchmarking come nPerf e SpeedOf.me, Proton VPN ha registrato risultati molto positivi, con prestazioni superiori alla media rispetto ad altri servizi della stessa fascia. In particolare, il protocollo OpenVPN ha raggiunto una velocità media di 440 Mbps, mentre con WireGuard, noto per la sua leggerezza ed efficienza, si sono toccati picchi fino a 670 Mbps.

Queste performance dimostrano come Proton VPN sia perfettamente in grado di garantire una navigazione fluida, tempi di caricamento ridotti e streaming in alta definizione senza interruzioni. Anche le operazioni più esigenti in termini di larghezza di banda, come i download di file di grandi dimensioni o l’upload su piattaforme cloud, risultano gestite con estrema efficacia.

Il protocollo WireGuard, in particolare, ha mostrato un’elevata stabilità anche su connessioni mobili o Wi-Fi non particolarmente performanti, adattandosi dinamicamente alla qualità della rete e mantenendo un ottimo bilanciamento tra sicurezza e velocità. Questo lo rende ideale per chi si connette da dispositivi mobili o viaggia spesso.

È importante sottolineare che i risultati ottenuti nei test si sono rivelati coerenti anche nel corso di prove ripetute in orari e giornate diverse, un segnale della solidità dell’infrastruttura e dell’efficienza della gestione del traffico da parte di Proton VPN. L’assenza di cali significativi nella velocità, anche durante i momenti di maggiore utilizzo, conferma l’affidabilità del servizio per un utilizzo quotidiano intensivo.

Nel complesso, le prestazioni offerte da Proton VPN rendono il servizio adatto a un ampio ventaglio di attività online, dalla semplice navigazione fino allo streaming in 4K e al gaming online competitivo.

Proton VPN: esperienza utente e compatibilità app

Le app Proton VPN sono disponibili per Windows, macOS, Android, iOS e Linux, garantendo così una copertura completa delle principali piattaforme informatiche. L’interfaccia utente è stata progettata con grande attenzione all’usabilità, risultando intuitiva anche per chi non ha particolare dimestichezza con i servizi VPN. Ogni funzione è chiaramente identificabile e facilmente raggiungibile, a vantaggio di una gestione semplice e immediata delle connessioni.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la mappa interattiva, che consente di visualizzare graficamente la rete di server e connettersi rapidamente alla posizione desiderata. In alternativa, è possibile utilizzare l’elenco testuale dei server, utile per chi preferisce un approccio più diretto o vuole cercare location specifiche.

Funzionalità avanzate come il kill switch, il filtro NetShield e la modalità Secure Core possono essere attivate con un semplice clic, senza dover navigare tra impostazioni complesse. Questo approccio semplificato rende l’esperienza d’uso particolarmente gradevole anche su dispositivi mobili.

Le versioni Android e iOS offrono un’esperienza coerente con quella desktop, ma ottimizzata per il tocco e l’interazione mobile. In particolare, l'app Android supporta lo split tunneling e fornisce informazioni dettagliate sulla connessione, mentre quella iOS punta su un design più visivo, con bandiere colorate per identificare facilmente i server.

Anche su macOS e Linux, l’integrazione del protocollo WireGuard garantisce ottime prestazioni, assicurando velocità elevate senza compromettere la sicurezza. L’app per macOS, inoltre, supporta la selezione del protocollo e l’attivazione di funzionalità avanzate come Secure Core e NetShield, rivelandosi una delle più complete tra quelle disponibili per sistemi Apple.

Il servizio clienti merita un’ulteriore nota positiva. La live chat integrata sul sito web consente di ricevere assistenza in tempo reale da operatori preparati e disponibili. Quando necessario, le conversazioni possono essere convertite in ticket per un supporto più approfondito. Inoltre, il portale di supporto è ricco di articoli dettagliati, guide per la configurazione e soluzioni ai problemi più comuni, rappresentando una risorsa preziosa sia per principianti sia per utenti avanzati.

Proton VPN è davvero all’altezza delle aspettative?

Dopo un’analisi dettagliata delle sue funzionalità, prestazioni e politiche sulla privacy, Proton VPN emerge come una delle migliori VPN attualmente disponibili sul mercato. Il servizio riesce a coniugare un’architettura tecnica avanzata con un’interfaccia utente intuitiva e una trasparenza rara nel settore, grazie anche alla scelta di rendere open source tutte le sue app e sottoporle regolarmente ad audit indipendenti.

Dal punto di vista della privacy, il provider svizzero rappresenta un baluardo per gli utenti più attenti alla protezione dei propri dati. La sede in Svizzera, l’adozione di una rigorosa politica no-log, il supporto ai pagamenti in contanti e criptovalute, così come la possibilità di registrarsi con e-mail anonime, fanno di Proton VPN una scelta eccellente per chi desidera il massimo della riservatezza digitale.

Sul fronte delle prestazioni, il servizio si comporta in modo egregio, offrendo velocità superiori alla media, anche con il protocollo OpenVPN, e prestazioni eccezionali con WireGuard, tanto da renderlo adatto non solo alla semplice navigazione, ma anche allo streaming in 4K, al gaming online e al download di file voluminosi. La stabilità della connessione, unita alla capacità di mantenere prestazioni elevate anche in condizioni di rete difficili, conferma l’eccellenza dell’infrastruttura su cui si basa il servizio.

Un altro aspetto fondamentale riguarda la capacità di sblocco dei contenuti geolocalizzati. Proton VPN è in grado di aggirare le restrizioni imposte da servizi come Netflix, Disney+, BBC iPlayer e molti altri, permettendo l’accesso a cataloghi internazionali senza compromessi. Questa caratteristica lo rende uno strumento imprescindibile per chi cerca una VPN per lo streaming sicura, veloce e affidabile.

Le app multipiattaforma, ben progettate e intuitive, completano il quadro di un servizio adatto sia a utenti avanzati sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle VPN. La presenza di un piano gratuito senza limiti di traffico, unico nel suo genere, rappresenta un ulteriore punto di forza, permettendo agli utenti di testare il servizio in modo trasparente e senza rischi.

Sebbene il prezzo possa sembrare superiore rispetto ad altri provider, è pienamente giustificato dalla qualità dell’offerta complessiva. Proton VPN non punta al mercato di massa con promesse gonfiate, ma si rivolge a un pubblico consapevole, che riconosce il valore di un approccio etico, sicuro e orientato alla trasparenza.

