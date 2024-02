Cisco aiuta i service provider a monetizzare la loro infrastruttura e supportare il business dei clienti

Torna il Mobile World Congress, la fiera di tecnologia mobile di Barcellona che attira fornitori e visitatori da tutto il mondo. All'evento è presente anche Cisco: l'azienda presenterà l'evoluzione della propria visione della Cisco Networking Cloud per creare reti che supportano applicazioni basate su tecnologie emergenti e il lancio di nuovi servizi.

L'approccio dell'azienda dà priorità alla piattaforma e offre soluzioni sicure, semplificate e sostenibili per creare innovazione; tra queste ci sono ecosistemi aperti, operatività abilitata dall'IA e l'integrazione trasversale delle architetture che permettono alle imprese di creare nuovi flussi di ricavo e migliorare l'efficienza operativa.

“Nell’era dell’AI, in cui reti e servizi devono soddisfare richieste senza precedenti, i service provider hanno un’opportunità unica di aiutare le imprese a pensare in modo nuovo al contributo che la rete può dare alla creazione di valore. Con i nostri più recenti investimenti in aree quali mobility, service assurance, AI, servizi enterprise – aiutiamo gli operatori a farsi promotori di innovazione e trasformazione digitale; l’unione di mondi digitali e fisici, dati e azioni porta le imprese in un futuro in cui la connettività apre nuove possibilità” ha commentato Jonathan Davidson, Executive Vice President and General Manager, Cisco Networking.

Nuove partnership

L'evento è l'occasione per presentare le nuove partnership e collaborazioni di Cisco, prima fra tutte quella con TELUS che mira a lanciare nuove funzionalità 5G per realizzare casi d'uso basati sull'IoT in vari mercati.

La collaborazione si focalizza in particolare sul mondo dei veicoli connessi: TELUS e Cisco Mobility Service Platform introducono nuove opportunità per facilitare l'esperienza di guida e aiutare i costruttori d'auto a creare nuovi flussi di ricavo. TELUS mira a portare sulla piattaforma Cisco più di un milione e mezzo di auto connesse nei prossimi anni.

Cisco collabora inoltre con partner del mondo service provider tra cui Airtel, AT&T, BT e XL Axiata e li aiuta a monetizzare gli investimenti nella loro infrastruttura, supportando le esigenze dei loro clienti enterprise con soluzioni innovative che offrono esperienze d’uso fluide e unificate.

Tra i progetti principali c'è una rete 5G privata per Shinwa, la più importante facility manifatturiera del Giappone che ha scelto Cisco per implementare il 5G privato per il suo lavoratorio Komaci SFiC.

Cisco collabora inoltre con du, società di telecomunicazioni del Medio Oriente, per realizzare un'iniziativa di cybersecurity che mira a rivoluzionare il Security Operation Center della compagnia e trasformarlo in un Cyber Defense and Intelligence Center evoluto che sfrutta l’intelligenza artificiale e l’automazione per aumentare la sicurezza e l’efficienza operativa.

L'azienda, in collaborazione con BT, ha sviluppato strumenti e tecnologie di networking innovativi per aiutare ai clienti a ridurre l’impronta di anidride carbonica e i costi, oltre ad attirare nuovi talenti.

Cisco sta anche testando una soluzione di Network Slicing Hybrid Cloud 5G con DISH Network, la terza più grande azienda statunitense nel settore della televisione satellitare e Pay TV, per accelerare il lancio di nuovi servizi per clienti enterprise.

La soluzione, ancora in fase prototipale, mira a migliorare ulteriormente le performance della rete 5G basata su cloud di DISH abilitando la distribuzione automatizzata del traffico di rete per accelerare l’offerta di nuovi servizi enterprise, migliorare la flessibilità e la scalabilità della rete.

Infine, Cisco Meraki e T-Mobile di recente hanno presentato Connected Workplace, una soluzione network-as-a-service che unisce 5G Business Internet, dispositivi Meraki e servizi gestiti per aiutare le imprese a connettere in modo sicuro e costante le loro filiali e punti vendita.

In occasione dell'MWC, Cisco presenterà alcune demo per mostrare come sta ripensando la rete tramite soluzioni che offrono semplicità operativa e al tempo stesso opportunità di monetizzazione, ottimizzazione di rete e sostenibilità.

Tra le demo disponibili si segnalano quelle sull'infrastruttura Routed Optical Networking, sulle offerte as-a-service tramite Cisco Mobility Services Platform, su Unified Managament e sulle funzionalità di insight per Cisco Catalyst e Meraki.