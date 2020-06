Cisco amplia il portfolio Cisco Designed a CiscoLive!

Tra ieri e oggi Cisco ha svelato a CiscoLive!, in versione digitale, le ultime novità relative al portfolio Cisco Designed, tra cui il supporto alle cinque più grandi sfide tecnologiche che le piccole imprese stanno affrontando.

Se da un lato, le compagnie a livello globale stanno sperimentando diverse forme di riapertura limitata, dall’altro si stanno anche adattando alla nuova normalità e la tecnologia giocherà un ruolo chiave nel supportare ulteriori modalità di fare business. Secondo un sondaggio della National Small Business Association effettuato su oltre 980 piccole aziende, tra marzo e aprile, il numero dei titolari e di dipendenti che hanno lavorato da remoto è raddoppiato, un trend che è destinato a crescere.

Le PMI stanno anche diventando sempre più un bersaglio per gli hacker, dunque non è una sorpresa che la sicurezza sia diventata la preoccupazione più grande dell’IT di queste realtà. Cisco e i suoi partner lavorano dunque per supportare le piccole aziende nel mettere in sicurezza i dipendenti da remoto e a sostenerle in vari settori, tra cui “Lavoro da casa”, “Protezione dal Cybercrime”, “Aziende Always-on”, “Workplace monitoring” e “Ufficio del futuro”.

Al CiscoLive!, Cisco ha quindi svelato prodotti e soluzioni a supporto delle PMI. Il primo è Webex Work, una soluzione completa di cloud collaboration che offre servizi di chiamata e messaggistica in un unico abbonamento, con costi mensili flessibili e adatti alle realtà delle piccole aziende.

Cisco Business Dashboard, una nuova versione del tool di network management con un’interfaccia utente semplificata per gestire l’intera rete con strumenti di integrated lifecycle management e automated alerting. Con un’installazione plug and play e in versione cloud oppure on premises, consente alle aziende di configurare, monitorare e gestire i dispositivi di rete direttamente da una semplice interfaccia da qualsiasi dispositivo.

Poi la New Cisco Business Switches, switch inclusi nel portfolio Cisco Designed per una connessione sicura, flessibile e facile da implementare per tutte quelle aziende che necessitano connessioni sia per i dipendenti da remoto che per quelli in ufficio. Infine, gli strumenti per gestire la rete cloud, in particolare Meraki Health e Meraki Insight, per monitorare tutte le parti della rete e delle applicazioni attraverso la Meraki Dashboard e le API e, allo stesso tempo, di rilevare e risolvere problemi di rete in pochi minuti.

Di recente, Cisco ha anche ampliato il proprio supporto alle piccole imprese anche attraverso diverse opzioni di finanziamento, come il programma Business Resiliency, che consente di adottare la tecnologia di cui si ha bisogno rinviando il 95% dell’investimento a gennaio 2021. Inoltre, Cisco ha offerto gratuitamente Webex e soluzioni di sicurezza alle aziende che hanno iniziato la loro esperienza di lavoro da remoto.