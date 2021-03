Coltivare lo smart working in azienda

Negli ultimi mesi lo smart working è diventata una costante nell’operatività di tantissime aziende, che hanno trovato in questa modalità di lavoro la soluzione perfetta al lockdown. Ma come è possibile ottenere il massimo dallo smart working anche in situazioni più standard?

A parlare dell’argomento, in questa puntata di Imprenditori in Video per Mobile Video Marketing con Manabe Repici, è Zeffirino Perini, CEO di TeamSystem Communication e grande esperto della tematica.

I concetti dello smart working trovano ampio spazio in VOIspeed, prodotto innovativo di TeamSystem Communication che permette di avere un alto controllo sull’operatività aziendale direttamente in cloud.

Grazie alla sua grande esperienza, Zeffirino Perini ci racconta quindi l’importanza dello smart working e di come esso possa essere integrato nel miglior modo all’interno di una realtà imprenditoriale, potenziandone così il business.

Uno strumento potente e versatile

Zeffirino Perini è CEO e fondatore di TeamSystem Communication, società che si è focalizzata da diversi anni su VOIspeed, una soluzione proprietaria nata come centralino software e diventata oggi una piattaforma cloud.

VOISpeed, come raccontato da Zeffirino Perini a Manabe Repici durante Imprenditori in Video, è uno strumento che permette principalmente di ricevere ovunque le chiamate che arrivano in ufficio. Una caratteristica richiestissima negli ultimi tempi a causa del lockdown e che si sposa perfettamente con i capisaldi dello smart working.

Un aspetto fondamentale di VOIspeed è il suo essere un prodotto altamente versatile, in grado di essere integrato con altri servizi. CRM, monitoraggio e molto altro ancora: i limiti delle possibilità di espansione di VOISpeed dipendono infatti solo dalla fantasia dell’utilizzatore finale. Basti pensare che qualcuno lo utilizza per leggere e inviare in automatico i dati dei contatori del gas.

Tale grande versatilità del prodotto nasce dal fatto che VOIspeed è stato sviluppato proprio per risolvere problemi, portando quindi soluzioni alle problematiche delle diverse aziende. Secondo Zeffirino Perini, è inutile proporre lunghi elenchi di caratteristiche per un prodotto, ma basta avere quelle 5-6 che riescano effettivamente a risolvere problemi.

L’importanza della comunicazione interna

Per integrare con successo lo smart working in azienda sono quindi necessari degli strumenti adeguati, ma anche una certa cultura aziendale, che sia in grado di approcciare nel migliore dei modi i cambiamenti.

Ma come curare tale aspetto e rendere la propria organizzazione pronta a lavorare da remoto? Come raccontato da Zeffirino Perini, TeamSystem Communication ha lavorato negli ultimi mesi molto sulla comunicazione interna, in modo tale da rendere più coesi i dipendenti e assisterli in questo processo di cambiamento di paradigma.

Zeffirino Perino, durante il lockdown, ha iniziato a mandare tutti i giorni una mail ai propri dipendenti, comunicando loro un breve sunto dell’operatività aziendale e delle decisioni strategiche prese dal management.

Durante tale periodo sono stati imbastiti dei webinar interni, in cui i vari dipendenti sono stati chiamati a raccontare la propria operatività di tutti i giorni e le proprie mansioni più nel dettaglio. In tal modo tutti i vari dipendenti hanno cominciato un percorso di crescita, interagendo con gli altri e capendo anche come sia necessario rispettare il lavoro altrui.

Una lunga serie di strumenti che ha messo in piedi una sorta di piano editoriale verso l’interno. Una forma di comunicazione semplice, efficace e immediata, in grado di coinvolgere i dipendenti, aumentarne la coesione e, di conseguenza, potenziare anche il business.

Delegare per migliorare

TeamSystem Communication dà una grande importanza a quelle che sono le proprie risorse umane, un aspetto riscontrabile anche nella grande fiducia che viene riposta nei vari dipendenti. Come dichiarato a Manabe Repici durante Imprenditori in Video, infatti, Zeffirino Perini punta molto sulle deleghe.

Per dare responsabilità e fiducia a un dipendente è necessario siano presenti due pilastri: le competenze e la chiarezza. Bisogna essere in grado di saper fare, ma anche di conoscere quale sia la direzione dell’azienda, per navigare tutti insieme verso lo stesso obiettivo.

Con la presenza di questi due aspetti, si crea all’interno dell’impresa una situazione win-win, in cui l’azienda cresce, i dipendenti si sentono responsabilizzati e importanti e l’imprenditore ha infine più tempo ed energie per dedicarsi ad altre attività.

Secondo Zeffirino Perini è l’organizzazione aziendale la chiave del successo di un’impresa. Un qualcosa a cui talvolta non si dà la giusta importanza, ma che finisce spesso e volentieri per rivelarsi determinante.

Curare il proprio business sotto tale punto di vista vuol dire farsi non solo trovare pronti al cambiamento, ma anche riuscire ad ottenere da esso il massimo, creando al contempo valore per tutti gli stakeholders, a partire dai dipendenti fino ad arrivare ai clienti.