Avatar di Mursey Tom's Hardware Logo small
2
Si, secondo me c'è il rischio di diventare pigri, lo ho notato usando copilot come assistente di programmazione, facendo fare tutto a lui si perde l'abitudine a ragionare e risolvere problemi.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Zeringo 104
0
Si, secondo me c'è il rischio di diventare pigri, lo ho notato usando copilot come assistente di programmazione, facendo fare tutto a lui si perde l'abitudine a ragionare e risolvere problemi.
Al di là dai vantaggi, opinabili, forse è proprio quello che vogliono coloro che spingono su questa sull'ia.
Quella pigrizia porta al rincoglionimento, è risaputo, lo sanno benissimo.
Chi diventa così è facilmente manipolabile, dopo di ciò neanche ci pensa più perchè il cervello gli è andato in pappa.
E tanti saluti alla creatività, alla perspicazia, alla lungimiranza, tutti processi mentali che vanno tenuti in allenamento ogni giorno.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Mursey Tom's Hardware Logo small
1
Al di là dai vantaggi, opinabili, forse è proprio quello che vogliono coloro che spingono su questa sull'ia. Quella pigrizia porta al rincoglionimento, è risaputo, lo sanno benissimo. Chi diventa così è facilmente manipolabile, dopo di ciò neanche ci pensa più perchè il cervello gli è andato in pappa. E tanti saluti alla creatività, alla perspicazia, alla lungimiranza, tutti processi mentali che vanno tenuti in allenamento ogni giorno.
I vantaggi ci sono e sono evidenti.
Per il resto non so se ci sia un piano per renderci tutti cretini, mi sembra sempre troppo sempliciotto e complottista come ragionamento.
Diciamo che è il guaio di usare una tecnologia nuova che ci aiuta:
- arriva la calcolatrice: non sappiamo più fare i calcoli
- i telefonini memorizzano tutti i numeri: non ricordiamo più un numero di telefono
Qui mi sembra la stessa cosa.

Dobbiamo continuare ad usare il cervello e non impigrirci, sia se lo vogliono i cattivi che agiscono nell'ombra e sia, soprattutto, per noi stessi!
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Zeringo 104
0
, per noi stessi!
Potrà anche essere vantaggiosa, a discapito però di una mente che non viene più stimolata e per questo motivo penso che sia una innovazione di cui sarebbe meglio farne a meno. Inoltre, mi pare altrettanto da sempliciotti o complottisti affermare di non sapere se dietro ci sia o meno un piano ed allo stesso tempo ritenere tali chi pensa l'opposto.
A questo punto lo sono entrambe le fazioni, sia coloro che pensano una cosa e sia coloro che hanno una opinione diversa.

Usare il cervello dici? Non impigrirsi?
Certo, come no!?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Mursey Tom's Hardware Logo small
0
Inoltre, mi pare altrettanto da sempliciotti o complottisti affermare di non sapere se dietro ci sia o meno un piano ed allo stesso tempo ritenere tali chi pensa l'opposto. A questo punto lo sono entrambe le fazioni, sia coloro che pensano una cosa e sia coloro che hanno una opinione diversa.
Vero.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.