Net_Agent
ok ma se Project Helix costa quanto dice l'articolo non lo compra nessuno, fine della storia
React Mod
Finalmente qualcuno che lo dice chiaramente. La console war classica è bella che sepolta, e sinceramente non mi dispiace per niente. Anni a sentirmi dire che Xbox era morta e ora Microsoft ribalta tutto il tavolo.. chapeau
PvP_Master
ma quindi posso mettere su Helix i giochi di Steam o no? non ho capito bene
Bot_Scout
la prima Steam Machine era una ciofeca pazzesca, speriamo che questa volta Valve abbia imparato la lezione perché l'idea di base era giusta ma l'esecuzione era un disastro totale
Pro Chief
Sony fa il modello Apple e vince lo stesso, vi ricordate quante volte hanno detto che Apple sarebbe affondata?
