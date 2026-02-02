Il dato come tema politico

Donald Trump e Peter Thiel insieme: da un lato il Presidente degli Stati Uniti, dall’altro uno dei più influenti imprenditori e investitori della Silicon Valley. Il loro legame politico-strategico è nato dal sostegno di Thiel a Trump nel 2016 e dall’incontro tra potere politico e visioni tecnologiche sul futuro dell’America. Foto di CNBC.

Se questo nome "Palantir" suona familiare anche a chi non è un appassionato del genere epico fantasy, è perché l’omonima azienda, fondata da Peter Thiel, è diventata simbolo del nuovo patto tra aziende tecnologiche e governo americano. Palantir sta lavorando a uno strumento per l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) che consente di creare mappe con potenziali bersagli per l’espulsione tra gli immigrati irregolari.

L’AI in questo caso è una macchina che trasforma una quantità enorme di dati eterogenei in piste operative da seguire. L’algoritmo integra fonti diverse incluse, informazioni legate a programmi sanitari e assistenziali, le incrocia con dati geografici e logistici, trova pattern, assegna punteggi di probabilità, costruisce mappe dinamiche. In poche parole setaccia il territorio e prioritizza. Suggerisce dove guardare prima, dove andare prima, chi cercare prima. Ed è qui che scatta la domanda che dovrebbe farci sobbalzare sulla sedia: com’è possibile che dati raccolti per fini medici o sociali possano essere riutilizzati per obiettivi di repressione e controllo del territorio?

Critici e organizzazioni per i diritti civili sostengono che sistemi del genere finiscano per trasformare quartieri e città in una sorta di sorveglianza permanente. Un semplice e piccolo dato, sommato ad altri piccoli dati lasciati qua e là in uffici pubblici e assistenziali, diventano un tema politico e una frattura etica, un abuso di potere travestito da tecnologia all’avanguardia.