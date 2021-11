Data Virtualization: Finix Technology Solutions sigla una partnership con Denodo

Finix Technology Solutions ha annunciato una nuova partnership con Denodo, piattaforma per la virtualizzazione dei dati.

Partendo da un’ampia mole di dati aziendali, le soluzioni Denodo (operanti sia on premise che in cloud) sono in grado di integrare in modo virtuale dati non strutturati, consolidati o real time, provenienti da differenti fonti, lasciandoli localizzati nei sistemi originari – invece che spostarli in una nuova destinazione, come operano gli approcci più tradizionali – senza tuttavia risentirne in termini di performance.

Con la soluzione di Data Virtualization di Denodo si amplia il portafoglio di offerta per l’innovazione di Finix Technology Solutions, Exclusive Partner di Fujitsu per l’Italia, nato per supportare le aziende lungo il percorso di trasformazione digitale.

Partendo dalla sua lunga esperienza nella gestione dei dati, Finix affianca alle soluzioni di Denodo le skills di analisi dello stato del progetto, evidenziando così le priorità e proponendo un percorso progettuale da portare avanti step-by-step, grazie alla scalabilità della soluzione.

La collaborazione fra Finix Technology Solutions e Denodo si inserisce nel solco dell’importante attività di scouting, selezione e supporto di start-up e scale-up tecnologiche che la società ha molto a cuore, al fianco della consueta attività di distributore unico in Italia dei prodotti Fujitsu.

“Il nostro interlocutore di riferimento per questo tipo di soluzione è l’Innovation manager”, ha commentato Danilo Rivalta, CEO di Finix Technology Solutions. “La soluzione di Data Virtualization di Denodo aiuta sia gli Innovation manager che gli IT department manager a movimentare, gestire e mettere a disposizione di platee sempre più grandi e diversificate enormi quantità di dati”.

“Grazie alla piattaforma di DENODO e alle nostre competenze come fornitori di servizi gestiti innovativi, siamo così in grado di essere vicini alle esigenze dei nostri clienti, rendendo la loro vita più semplice e più efficiente”.

“Noi di Denodo siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti leader del mercato da due delle principali società di analisi e consulenza al mondo; il loro riconoscimento sottolinea il nostro impegno nel fornire un accesso sicuro e senza interruzioni ai dati tramite una soluzione di Logical Data Fabric, supportata dalla data virtualization”, ha aggiunto Gabriele Obino, Regional VP Sales Southern EMEA & ME di Denodo.

“Denodo è entusiasta della partnership con Finix, che ci permetterà di lavorare con alcuni dei maggiori esperti italiani di innovazione digitale, presentando la potenza della virtualizzazione dei dati ai clienti, per aiutarli ad integrare, connettere ed utilizzare al meglio i propri dati”.

“In quanto Alliance Partner siamo in grado di fornire ai nostri clienti tutta la consulenza e il supporto sia in fase di analisi della soluzione che in fase di deployment della piattaforma Denodo”, ha detto Giovanni Landi, Finix Portfolio Director.

“La nostra pluridecennale presenza nel mondo dell’IT ci consente di identificare rapidamente la maniera più efficiente di utilizzare la soluzione Denodo, che richiede competenze e skill in linea con il resto della nostra offerta”.