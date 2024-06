Cloud Aruba: provalo gratis e ricevi fino a 100€ di credito su tutti i prodotti

Nonostante ci siano servizi affidabili e premiati di cui non è necessario dubitare, talvolta si sente il desiderio di provarli prima di impegnarsi con un piano di abbonamento. Non tutti offrono un periodo di prova, ma Aruba si distingue per la sua offerta dedicata al Cloud. Attualmente, è possibile ricevere un credito di 20€ per gli utenti privati e 100€ per le aziende. Questo credito è utilizzabile entro 12 mesi dall'attivazione di un nuovo account per testare uno dei servizi cloud offerti. L'unico requisito è aggiungere un metodo di pagamento, che sarà adoperato esclusivamente in caso di rinnovo dell'abbonamento.

Servizi Cloud Aruba, chi dovrebbe abbonarsi?

Con gli attuali crediti offerti da Aruba per i nuovi utenti, è possibile provare una serie di servizi progettati per massimizzare la scalabilità, garantire la sicurezza dei dati e mantenere i costi sotto controllo. Aruba Cloud Server è uno dei tanti che può essere testato senza spese iniziali. Rappresenta una soluzione ideale per chi necessita di massima scalabilità e traffico illimitato, mantenendo costi sempre sotto controllo grazie alla flessibilità dei piani disponibili.

C'è poi Database as a Service, che offre la possibilità di gestire in modo efficiente e sicuro i database relazionali direttamente nel cloud. Questo permette alle aziende di concentrarsi sulla gestione dei dati senza dover preoccuparsi della complessità dell'infrastruttura sottostante, garantendo allo stesso tempo prestazioni ottimali e sicurezza dei dati.

Se state cercando una soluzione una VPS, Cloud VPS di Aruba offre una vasta gamma di configurazioni supportate dalla tecnologia all'avanguardia, consentendo di scegliere la configurazione più adatta alle vostre esigenze. Per le applicazioni che richiedono invece flessibilità e scalabilità, Container as a Service di Aruba rappresenta il servizio perfetto. Sfruttando la tecnologia dei container, questa soluzione consente di ottimizzare la gestione delle applicazioni, migliorando l'efficienza operativa e garantendo un ambiente isolato per lo sviluppo e l'esecuzione delle applicazioni.

Infine, Cloud Object Storage offre un'archiviazione sicura e scalabile per gestire grandi quantità di dati. Tutto questo, ma in realtà c'è anche altro, è possibile provarlo senza spendere 1€, grazie ai crediti offerti da Aruba. Vi ricordiamo, tuttavia, che questi crediti sono validi solo per i servizi relativi al cloud.

