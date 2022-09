DataCore Software annuncia la nomina di Alex Grossman, noto esperto nell’ambito della tecnologia enterprise, a Vice President of Product Management and Product Marketing.

Mentre le organizzazioni di tutti i segmenti di mercato sono costrette ad affrontare sfide senza precedenti – dalla protezione dei dati dal ransomware alla garanzia di continuità operativa/disaster recovery, fino alla rimonetizzazione e alla conservazione dei contenuti dei media digitali – la nomina di Grossman da parte di DataCore mira a promuovere la fornitura di soluzioni innovative tagliate su misura per le attuali esigenze dei mercati ad alta crescita.

Dirigente dinamico e orientato ai risultati, Alex Grossman è un team leader con competenze trasversali che vanta una comprovata esperienza nella gestione e nel marketing di prodotto presso grandi società tecnologiche e startup di successo.

Grossman arriva in DataCore con alle spalle oltre 30 anni di attività nel settore dello storage dei dati, che hanno portato tra l’altro a una profonda conoscenza nei settori di media & entertainment (M&E) e dei contenuti.

Come vicepresidente di Quantum Corporation, ha rivitalizzato la linea di prodotti per big data e per il settore M&E gestendo al meglio le esigenze del ciclo di vita delle risorse digitali, dalla produzione al delivery, fino all’archiviazione a lungo termine, il che ha portato nel corso di pochi anni a decuplicare le vendite.

Grossman ha trasformato Active Storage Inc. in un’azienda leader di mercato nel settore dei contenuti grazie a un pluripremiato software per la gestione e l’ottimizzazione del cloud e con prodotti per la gestione dei flussi di lavoro basati su SAAS e su hardware.

È stato anche Chief Product Officer, fondatore e CEO di Symply, azienda che tra le prime ha proposto un’infrastruttura di workflow iper-convergente per professionisti dei media e story teller con pluripremiati design di UI/UX e soluzioni su cloud, disco e nastro.

Grossman è particolarmente abile nell’individuare nuovi mercati non ancora sfruttati e nell’offrire soluzioni per mercati verticali, oltre a collaborare sia con gli ingegneri sia con i dirigenti.

Nella sua carriera, Grossman è stato anche reclutato da Steve Jobs per sviluppare una linea di prodotti server e storage Apple, che si è rivelata una nuova categoria di prodotti redditizia e dalle vendite multimiliardarie.

“Alex ha il compito di trasformare le organizzazioni attraverso la tecnologia ed è esattamente il tipo di pensatore creativo che abbiamo voluto inserire nel nostro team esecutivo, il tipo che è stato capace di cambiare interi settori”, ha affermato Dave Zabrowski, CEO di DataCore Software.

“Grossman incarna i nostri valori di innovazione e profonda collaborazione con i clienti e sta già contribuendo ad accelerare la consegna di soluzioni per aumentare la nostra quota di mercato in aree chiave”.