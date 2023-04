La diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale e la gestione automatizzata delle attività sta lasciando più spazio alla creatività umana. Questo trend ha impatti anche sul business, in particolare nella risoluzione di problemi complessi, e sta aprendo la strada ad approcci innovativi come il Design Thinking.

Freepik

L’ultima ricerca dell’Osservatorio Design Thinking for Business della School of Management del Politecnico di Milano ha sottolineato l’importanza della metodologia per facilitare il processo creativo e plasmare il futuro più desiderabile per la propria azienda.

“I futuri a 5, 10 anni non possono essere predetti, ma devono essere immaginati e co-progettati da diversi stakeholder” ha affermato Claudio Dell’Era, Direttore dell’Osservatorio Design Thinking for Business. “Inoltre, per renderli possibili devono essere perseguiti attraverso una serie di azioni nell’oggi che influenzano il domani. Proprio per questo l’osservatorio quest’anno ha cercato di comprendere come tre approcci differenti influenzassero la percezione rispetto al desiderio, valore e probabilità di accadimento dei futuri immaginati e modellati, mostrando come un approccio di design possa facilitare tale processo”.

L’Osservatorio ha individuato tre approcci per le aziende che vogliano spostarsi da una logica predittiva, tipica dell’intelligenza artificiale, a una progettuale che aiuti a modellare il futuro.

Design Thinking: foresight, enterpreneurship as design e discursive design

Il Design Thinking può essere messo in pratica seguendo diversi approcci, ognuno adatto a specifiche esigenze e obiettivi. Il primo, il foresight, analizza tendenze e driver per creare un set di scenari possibili, ciascuno con specifiche opportunità e sfide. In base agli scenari individuati le imprese possono definire la strada da seguire e i passi per realizzare il futuro che desiderano.

Freepik

L’enterpreneurship as design è un approccio che mette al centro l’imprenditorialità e applica i principi del pensiero progettuale a questo processo; ciò si traduce nell’individuare e creare opportunità che portino a sviluppare prodotti e servizi innovativi, incoraggiando gli imprenditori a sviluppare nuove idee.

Infine, il discursive design coinvolge più figure aziendali, dai designer, agli stakeholder e agli utenti, per favorire il dialogo e condividere i diversi punti di vista. In questo caso il design thinking non è orientato solo a prodotti e servizi, ma anche a creare organizzazioni sociali solide.

Progettare il futuro

Plasmare il futuro non è così semplice: le imprese e tutti gli attori coinvolti devono avere una visione completa sia sui fattori interni, come gli obiettivi e i valori aziendali, sia su quelli esterni che potrebbero influenzare il percorso d’innovazione. Progettare il futuro significa non solo definire nuove strategie, ma anche comprendere e bilanciare rischi e benefici dei piani d’azione.

Pixabay

L’Osservatorio propone alle imprese di valutare quattro fattori nel progettare il futuro: la plausibilità delle azioni intraprese, il grado di innovazione degli approcci, la significatività rispetto ai valori aziendali e la desiderabilità per le parti interessate.

Se si guarda al dettaglio dei tre approcci, il foresight è caratterizzato da alti valori di plausibilità ma bassi valori di desiderabilità; l’enterpreneurship as design presenta alti valori di plausibilità e desiderabilità; infine, il discursive design offre alti valori di plausibilità, significatività e desiderabilità, ma valori medio-bassi di novità.