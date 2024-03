Il Global Cloud Data Center di Aruba è un impegno di innovazione e sostenibilità

Lo scorso 7 marzo Aruba ha aperto le porte del suo Global Cloud Data Center alla stampa, accompagnando i giornalisti in una visita guidata del più grande e moderno data center campus italiano.

Costruito su un'area di oltre 200.000 m², il data center campus è nato dalla riqualificazione dell'area industriale di Ponte San Pietro ed è stato progettato per garantire i massimi livelli di sicurezza logica, fisica e di resilienza previsti dal livello Rating 4 ANSI/TIA-942.

Aruba è stata la prima in Italia a certificarsi con questo standard internazionale di riferimento per tutte le fasi di vita del data center, dall'ideazione strategica alla realizzazione e messa in esercizio.

Il campus tecnologico è ancora in fase di completamento e, una volta terminato, si comporrà di 5 data center dei quali al momento ne sono attivi 3: il Data Center A, oggetto della visita guidata; il Data Center B, composto da tre grandi sale dati, ognuna con infrastrutture indipendenti che occupano oltre 17.000 m²; infine, il Data Center C, un'evoluzione in termini di design di impianti e spazi interni.

Quest'ultima area occupa quasi 14.000 m² ed è un data center multipiano con 8 sale dati poste su due livelli.

I tre data center sono il risultato dell'esperienza di Aruba nella progettazione e costruzione di infrastrutture ad alta tecnologia, e sono diventati un punto di riferimento per la digitalizzazione italiana.

Il Global Cloud Data Center consente di offrire servizi alle grandi aziende italiane e straniere, dalla Pubblica Amministrazione agli operatori IT e PMI, agli enti locali, ai system integrator e telco.

Tra i servizi spiccano i singoli server dedicati a soluzioni infrastrutturali complesse, ma anche colocation con possibilità di progettare le soluzioni a 4 mani, soluzioni di disaster recovery, connettività multicarrier e fornitura di hardware e spazi polifunzionali.

Aruba e la sostenibilità

Il Global Cloud Data Center è stato progettato seguendo un approccio green by design, rispettando standard di efficienza energetica molto elevati.

Aruba produce energia da fonti idroelettriche e fotovoltaiche per incrementare la capacità di produrre energia pulita e mantenersi in linea con gli obiettivi di sostenibilità nel lungo periodo.

Il raffreddamento delle sale dati avviene grazie all’acqua di falda, permettendo di ridurre gli sprechi energetici. Al termine del processo di raffreddamento, e senza subire alcuna alterazione chimica, l’acqua viene immessa nuovamente nella falda di origine, limitando l’impatto ambientale.

Il data center campus accoglie una centrale idroelettrica di proprietà sul fiume Brembo, alla quale si aggiungono ulteriori acquisizioni di centrali idroelettriche per un totale di 7 centrali, situate in parte nelle aree limitrofe al campus e in parte nel Nord Italia.

Il campus usa inoltre impianti fotovoltaici che ricoprono tutte le pareti utili dei data center con una potenza pari a 2,4 MW (DC-A), 1,2 MW (DC-B) e 1,3 MW (DC-C). Anche il sistema di raffreddamento delle sale dati è green, poiché si utilizza l’acqua di falda per mantenere sotto controllo le temperature: il sistema di raffreddamento dei rack avviene grazie ad un'efficiente compartimentazione dei flussi di aria fredda in ingresso e calda in uscita.

Sempre in ottica di sostenibilità, Aruba è coinvolta in iniziative e accordi europei come la esempio la European Green Digital Coalition, una coalizione di 26 aziende che ha l’obiettivo di investire nello sviluppo e nella diffusione di servizi digitali sostenibili ed efficienti, sviluppare strumenti per misurare l’impatto delle tecnologie sull’ambiente e unire così le forze per una trasformazione digitale “green.

Aruba risponde inoltre al Climate Neutral Data Center Pact (CNDCP), un patto che mira a rendere i data center in Europa neutri dal punto di vista climatico entro il 2030. Il CNDCP ha sviluppato un dettagliato Framework condiviso con la Commissione europea per un audit utile a verificare la conformità agli obiettivi di sostenibilità del Patto.

Il data center DC-A

Aruba ha accolto i giornalisti nel Data Center A (DC-A), il primo a essere inaugurato a ottobre 2017. Il data center conta 10 sale dati dispiegate su un totale di 10.000 m², 12 MW di potenza e superfici rivestite da impianti fotovoltaici per una potenza di 2,4 MW.

Il data center si caratterizza per i suoi efficaci sistemi di compartimentazione dell'aria condizionata per il raffreddamento degli apparati che riducono al minimo la dispersione della capacità refrigerante prodotta. Il flusso di aria fredda viene canalizzato dal sottopavimento all'interno dei singoli rack, o in corridoi di aria fredda o calda che consentono una refrigerazione "a isole".

Il data center vanta anche sale dati con pavimento flottante della portata di 2.000 kg/m² e un sottopavimento alto circa due metri che permette la circolazione efficiente dell'aria e consente di avere quattro livelli di canalizzazione, ognuno dedicato a percorsi diversi di alimentazione e connettività: in due canalizzazioni separate si trovano le due linee di alimentazione di sala, mentre nelle rimanenti si trovano i due percorsi delle cablature in fibra e in rame.

In ciascuna sala dati i termoconvertitori di raffreddamento e gli STS (Static Transfer Switch) sono fisicamente e logisticamente separati dalla superficie IT. La manutenzione può essere effettuata direttamente nei corridoi tecnici dove sono disposti i macchinari, completamente ridondati, ai due lati della sala dati.

L'energia raggiunge il power center tramite percorsi distinti da cui la potenza viene distribuita alle varie sale dati in modo modulare con linee di alimentazione segregate. I moduli di alimentazione, con le varie componenti distribuite in container dedicati, si trovano in un edificio power center isolato rispetto alle sale dati, mentre gli impianti di emergenza si trovano all'esterno per garantire maggiore sicurezza.

Oltre ai tre moduli attuali del Global Cloud Data Center, il network europeo di Aruba comprende due data center proprietari ad Arezzo e un campus tecnologico in costruzione a Roma, l'Hyper Cloud Data Center.

A questi si aggiungono un ulteriore data center proprietario a Ktiš, in Repubblica Ceca, e i data center partner che erogano servizi a livello europeo da Francoforte, Parigi, Varsavia e Londra.