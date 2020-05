Digital Magics avvia “Gioin 2020 Digital Edition”

Nel contesto disegnato dal Covid-19, Digital Magics ha annunciato “Gioin 2020 Digital Edition”, la quinta edizione del ciclo di appuntamenti Gioin, organizzata in collaborazione con 24ORE Eventi, che quest’anno sarà completamente online.

Lanciato nel 2016, Gioin (Gasperini Italian Open Innovation Network) propone una serie di eventi per fornire strumenti, supporto e suggestioni per affrontare i nuovi cambi di paradigma e avvicinare le imprese italiane all’ecosistema dei talenti e delle startup innovative.

Il progetto è focalizzato sulla condivisione di esperienze concrete e di “case history”: in ogni incontro oltre a discutere di innovazione, grazie al contributo di studi e ricerche, sono coinvolti imprenditori e startupper che stanno mettendo in pratica il paradigma dell’Open Innovation nei loro settori.

Il palinsesto 2020 prevede 6 appuntamenti – da maggio a novembre – dedicati a settori specifici (IA & Robotics, Energy/Cartech, Foodtech, Fashiontech, Healthtech, Smart City & Sustainability), a cui si aggiunge l’ “Open Innovation Summit” di giugno, evento che vedrà la partecipazione di protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione: istituzioni, associazioni, aziende, università e naturalmente startup.

Gli eventi saranno fruibili tramite una piattaforma web accessibile da qualunque dispositivo e senza necessità di installare software, e permetterà ai partecipanti di interagire con il moderatore e i relatori durante i momenti riservati alle Q&A. L’Open Innovation Summit di giugno sarà trasmesso live dai canali di Digital Magics e sul sito del Sole 24 Ore.

«La situazione che stiamo vivendo ha dato una forte spinta alla digitalizzazione del Paese, sia in quei settori che già facevano ampio ricorso alla tecnologia prima della pandemia, sia in quelli più “analogici”. Abbiamo visto come essa sia fondamentale in tutti gli ambiti, dal mondo del lavoro alla nostra sfera privata, per consentirci di dare continuità a servizi e attività indispensabili» ha dichiarato Layla Pavone, Consigliere Delegato e Chief Innovation Marketing e Communication Officer, Digital Magic

L’edizione digitale 2020 di Gioin 2020 prenderà il via il 15 maggio ed esplorerà il legame fra IA, Robotica e umanesimo con interventi di Marco Gay, Amministratore Delegato Digital Magics; la stessa Layla Pavone; Gianluca Di Cicco, Deloitte Italia; Marco Salvadori, Chief Innovation Officer e Business Angel; Gianluca Mauro, Founding Partner AI Academy; Altin Akdareja, CEO e CoFounder Cardo AI e molti altri.