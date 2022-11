Le aziende italiane sono quelle che più di tutte si stanno concentrando sulla digitalizzazione dei processi di HR: a dirlo è la ricerca di SD Worx, il principale fornitore europeo di servizi per le risorse umane.

Il 61% delle organizzazioni si è già adeguato alla trasformazione digitale in atto. Sono in particolare le aziende dei settori di finanza e assicurazioni, manifatturiero, no-profit e sanitario. Sono gli stessi dipendenti a sentirla come priorità sul proprio luogo di lavoro: c’è molta attenzione riguardo processi di automazione e analisi delle performance.

Digitalizzazione HR

Rimane comunque l’idea di mantenere l’elemento umano nelle fasi di onboarding, reclutamento, colloqui di partenza e valutazioni delle performance. Il sentimento è condiviso a livello europeo, con i dipendenti spagnoli e francesi in testa a coloro che sostengono fortemente il fattore umano negli step più critici dei processi.

“La digitalizzazione dei processi HR e un approccio personale non devono necessariamente escludersi a vicenda” ha spiegato Laura Moncada, Sales Manager di SD Worx Italia. “I dati confermano che per i dipendenti vale la pena investire in entrambi gli approcci. Durante una valutazione delle prestazioni, i dipendenti non vogliono solo vedere un punteggio su uno schermo, ma si aspettano anche una spiegazione personale. Questo vale anche per le questioni più complesse riguardanti l’amministrazione o i servizi HR. La digitalizzazione ha naturalmente un impatto positivo in molti settori. Automatizzando alcuni processi e supportando gli strumenti digitali, date ai vostri dipendenti l’opportunità di sfruttare al meglio il loro tempo, il loro talento e le loro competenze“.

I più propensi a investire su un approccio digitale sono i giovani under 25, gli stessi che credono che la digitalizzazione dei processi di HR sia attualmente insufficiente e vada migliorata. Con il dilagare del remote working è aumentata la necessità di rivedere gli workflow per adattarsi ai cambiamenti in atto e supportare nuove esigenze di lavoro.