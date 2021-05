Come divulgare in modo semplice ed efficace l’educazione finanziaria, facendo in modo che questo argomento possa essere appreso da quante più persone possibili nonostante sia un tema avvolto da una sorta di alone di complessità?

A parlarci dell’argomento, in questa puntata di Imprenditori in Video con Manabe Repici, è Davide Marciano. Davide è un imprenditore, investitore, esperto e blogger finanziario, che divulga l’importanza della finanza personale sul web tramite diversi mezzi.

Davide Marciano ha infatti fondato nel 2014 Affari Miei, un blog di educazione finanziaria che nel corso degli anni ha raggiunto oltre 28 milioni utenti unici, e ha creato un podcast e un canale YouTube. Con la sua Academy, inoltre, Davide ha formato oltre tremila utenti online.

Grazie alla sua grande esperienza e preparazione in materia, Davide Marciano ci parla del suo percorso e di come sia possibile parlare di finanza personale in modo semplice ed efficace tramite video e non solo.

Dal blog a YouTube

Davide Marciano ha dato sfogo alla propria indole da divulgatore in diversi modi. Oltre ad Affari Miei, fondato oltre 6 anni fa e diventato uno dei blog finanziari più seguiti d’Italia, Davide ha proseguito la sua carriera con anche un podcast, un canale YouTube e un Academy formativa. Il tutto con come obiettivo quello di aiutare le persone a prendersi cura delle proprie finanze.

Per lui si tratta di un raccontare le proprie esperienze e conoscenze, un approccio che lui ama particolarmente per condividere informazioni. Affari Miei è quindi nato dalla voglia di dare valore ai propri lettori, ma con anche la volontà di lavorare per farlo diventare un’attività imprenditoriale.

Ma, dopo anni a divulgare l’educazione finanziaria in forma scritta, com’è avvenuto il passaggio ai video? Prima di YouTube, come ci tiene a sottolineare Davide Marciano a Manabe Repici, ci sono però stati i podcast. Podcast di cui però Davide si è presto accorto dei limiti in quanto a persone raggiungibili.

Problemi che non sono invece presenti nei video. YouTube è infatti un motore di ricerca e permette, a differenza dei podcast, di farsi scoprire da nuovi utenti con molta più facilità. Proprio con tale approccio in mente, ossia il farsi trovare, Davide Marciano ha cominciato a fare video, cercando di rispondere alle domande delle persone e di dare loro valore.

Qualsiasi sia il mezzo di comunicazione scelto, il messaggio è in ogni caso sempre quello: per avere successo come divulgatori sul web è necessario essere esperti e conoscere quello di cui si parla.

Un fatto che, come ha affermato Davide Marciano a Imprenditori in Video, è oggi ancor più evidente che in passato, vista la grande concorrenza sul web in praticamente ogni tematica. Per emergere e avere successo l’unica strada è quindi quella dell’essere ben consci del proprio campo teorico.

Non basta però solo sapere quello di cui parla, ma bisogna anche essere in grado di comunicarlo a tutti in modo semplice e risultare comprensibili a chiunque. Un errore da non fare assolutamente è quindi quello di porsi come esperti inarrivabili.

L’importanza del digitale

Davide Marciano nelle sue attività da divulgatore ha quindi sfruttato il web in ogni sua forma, passando dai blog fino ad arrivare ai video. Il digitale è però un’opportunità incredibile non solo per un divulgatore, ma anche per qualsiasi professionista e imprenditore.

Il confine tra offline e online è infatti sempre più labile e oggi anche chi non pensa di essere con la propria attività su internet in realtà lo è. Basti ad esempio pensare a tutte le recensioni sui ristoranti e non solo che popolano la rete.

Per gli imprenditori e professionisti del mondo fisico la strada consigliata da Davide Marciano a Imprenditori in Video è quindi quella di abbracciare il digitale e diventare dei produttori di contenuti di valore per i propri clienti.

L’importante è in ogni caso essere presenti sul web, non si può più pensare di evitarlo o sottovalutarlo. Il digitale non è più un’alternativa al mondo fisico, bensì un’inevitabile continuazione di quelle che sono le attività tradizionali.