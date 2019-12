Eset punta su Allnet.Italia per ampliare l’ecosistema distributivo delle PMI

Eset ha siglato una partnership strategica con Allnet.Italia, distributore a valore aggiunto specializzato in soluzioni innovative nell’informatica e nelle telecomunicazioni, per potenziare la spinta delle soluzioni per la sicurezza degli endpoint verso le aziende sull’intero territorio italiano.

Prosegue lo sviluppo della strategia go-to-market di Eset Italia, giovane filiale del vendor slovacco che, per indirizzare in modo significativo le esigenze di sicurezza delle imprese, affianca Allnet.Italia allo storico distributore Future Time, assegnandogli la mission di intensificare la presenza sul territorio nazionale e offrendo maggior supporto ai system integrator.

Nata nel 2000 a Bologna, Allnet.Italia negli anni si è costantemente evoluta e oggi è diventata un punto di riferimento nel panorama ICT. Allnet.Italia è un distributore ad alto valore aggiunto che oltre all’ampia offerta di prodotti, offre una serie di servizi utili alla crescita e all’evoluzione del business verso le nuove frontiere dell’IT.

L’azienda opera esclusivamente in maniera indiretta tramite system integrator, ISP, installatori e rivenditori certificati nell’intero territorio italiano e nelle nazioni limitrofe. Fornisce soluzioni ICT complete per le piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione, il settore bancario e quello industriale.

Stefano Rossini, Eset Italia

La gamma delle soluzioni di Eset consente di arricchire la divisione Security di Allnet.Italia, ad oggi basata principalmente sui prodotti di Sophos e Fortinet, e rafforza la chiara volontà del distributore nel diventare attore principale nella spinta di soluzioni che possano tenere le piccole e medie imprese al sicuro dai più aggressivi e sofisticati attacchi informatici.

«Questo accordo è il primo passo della nuova strategia commerciale implementata da Eset in Italia. La collaborazione con Allnet.Italia ci consentirà di ridurre al minimo la sovrapposizione fra i nostri distributori e di portare le soluzioni Eset ad un pubblico sempre più ampio» ha sottolineato Stefano Rossini, Distribution Manager di Eset Italia.

Dal punto di vista della formazione, Eset ha già programmato alcune sessioni per la certificazione tecnica e commerciale degli specialisti di Allnet.Italia, che si terranno entro la fine di gennaio 2020, per assicurare le competenze necessarie a sviluppare demo e POC (Proof of Concept) presso le aziende.