ok ma se G+D, Nokia ed Ericsson si appoggiano tutti su AWS alla fine chi garantisce la sovranità europea? i comunicati parlano di standard aperti ma nella pratica stai spostando tutta la dipendenza da un hardware proprietario a un cloud proprietario americano. cambia la forma, non il problema
