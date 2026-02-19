Siete alla ricerca di un modo semplice, veloce e sicuro per gestire le vostre finanze quotidiane? Con HYPE potete aprire un conto digitale in pochi minuti e iniziare subito a controllare le vostre spese, effettuare pagamenti e ricevere bonifici, tutto direttamente dal vostro smartphone. Per rendere l’esperienza ancora più vantaggiosa, HYPE vi offre un bonus di benvenuto fino a 50€: basterà utilizzare il codice promozionale HYPECUP e completare una o più transazioni del valore minimo di 100€ con carta fisica o virtuale entro 30 giorni dall’apertura del conto. Un’occasione concreta per iniziare a sfruttare tutte le funzionalità della vostra nuova carta HYPE senza attendere.

Bonus di benvenuto Hype, perché approfittarne?

Il bonus è strutturato in base al tipo di conto che sceglierete, così da premiare le diverse esigenze e stili di utilizzo. Con il Conto HYPE otterrete 20€ di bonus, ideale per chi vuole un conto pratico e funzionale. Scegliendo HYPE Next, il bonus sarà di 40€, perfetto per chi desidera più servizi e vantaggi aggiuntivi. Infine, per chi desidera la soluzione più completa e ricca di benefit, HYPE Premium offre un bonus di 50€, con tutti i servizi esclusivi pensati per chi vuole gestire le proprie finanze al massimo livello. In questo modo ogni utente potrà trovare il conto più adatto, godendo di vantaggi immediati e concreti.

Aprire un conto HYPE è un processo semplice e rapido, studiato per evitare lunghe attese o procedure complesse. In pochi minuti avrete accesso alla vostra carta, fisica o virtuale, e potrete iniziare a fare acquisti, inviare denaro, ricevere bonifici e controllare ogni movimento direttamente dall’app. Grazie a un’interfaccia intuitiva e alla sicurezza garantita da HYPE, ogni operazione diventa più semplice e trasparente. Inoltre, il bonus di benvenuto è solo l’inizio: HYPE offre funzionalità pensate per semplificare la vita di tutti i giorni, dal budgeting automatico ai pagamenti contactless, fino al monitoraggio delle spese in tempo reale.

Il codice HYPECUP rimarrà valido solo fino al 18 marzo. Affrettatevi ad aprire il vostro conto e approfittate del bonus di benvenuto, iniziando subito a scoprire tutti i vantaggi della carta HYPE. Fallo anche voi: è il momento giusto per entrare nel mondo HYPE, gestire le vostre finanze in modo intelligente e godere di un’esperienza digitale moderna, sicura e conveniente. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per ricevere fino a 50€ di bonus semplicemente utilizzando il vostro conto nuovo.

