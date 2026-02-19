Siete alla ricerca di un modo semplice, veloce e sicuro per gestire le vostre finanze quotidiane? Con HYPE potete aprire un conto digitale in pochi minuti e iniziare subito a controllare le vostre spese, effettuare pagamenti e ricevere bonifici, tutto direttamente dal vostro smartphone. Per rendere l’esperienza ancora più vantaggiosa, HYPE vi offre un bonus di benvenuto fino a 50€: basterà utilizzare il codice promozionale HYPECUP e completare una o più transazioni del valore minimo di 100€ con carta fisica o virtuale entro 30 giorni dall’apertura del conto. Un’occasione concreta per iniziare a sfruttare tutte le funzionalità della vostra nuova carta HYPE senza attendere.
Bonus di benvenuto Hype, perché approfittarne?
Il bonus è strutturato in base al tipo di conto che sceglierete, così da premiare le diverse esigenze e stili di utilizzo. Con il Conto HYPE otterrete 20€ di bonus, ideale per chi vuole un conto pratico e funzionale. Scegliendo HYPE Next, il bonus sarà di 40€, perfetto per chi desidera più servizi e vantaggi aggiuntivi. Infine, per chi desidera la soluzione più completa e ricca di benefit, HYPE Premium offre un bonus di 50€, con tutti i servizi esclusivi pensati per chi vuole gestire le proprie finanze al massimo livello. In questo modo ogni utente potrà trovare il conto più adatto, godendo di vantaggi immediati e concreti.
Aprire un conto HYPE è un processo semplice e rapido, studiato per evitare lunghe attese o procedure complesse. In pochi minuti avrete accesso alla vostra carta, fisica o virtuale, e potrete iniziare a fare acquisti, inviare denaro, ricevere bonifici e controllare ogni movimento direttamente dall’app. Grazie a un’interfaccia intuitiva e alla sicurezza garantita da HYPE, ogni operazione diventa più semplice e trasparente. Inoltre, il bonus di benvenuto è solo l’inizio: HYPE offre funzionalità pensate per semplificare la vita di tutti i giorni, dal budgeting automatico ai pagamenti contactless, fino al monitoraggio delle spese in tempo reale.
Migliori conti correnti B2B per aziende con espansione globale (febbraio 2026)
Il codice HYPECUP rimarrà valido solo fino al 18 marzo. Affrettatevi ad aprire il vostro conto e approfittate del bonus di benvenuto, iniziando subito a scoprire tutti i vantaggi della carta HYPE. Fallo anche voi: è il momento giusto per entrare nel mondo HYPE, gestire le vostre finanze in modo intelligente e godere di un’esperienza digitale moderna, sicura e conveniente. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per ricevere fino a 50€ di bonus semplicemente utilizzando il vostro conto nuovo.