Gli italiani acquistano online, ma solo dopo attente valutazioni

Gli acquisti online sono diventati ormai la normalità per la maggior parte delle persone, ma gli italiani sono molto attenti nella scelta dell'e-shop dal quale acquistare ed effettuano ricerche approfondite prima di procedere con gli acquisti.

Secondo l'indagine "Fashion Research 2024" di STILEO, motore di ricerca di moda, il 40% degli italiani si informa prima di acquistare online da un nuovo brand, effettuando ricerche sull'affidabilità del sito; quasi un terzo degli utenti, invece, non si fa problemi ad acquistare da un nuovo e-shop se è particolarmente attratto dal prodotto e dal prezzo.

Pexels

Nel valutare l'e-shop, gli italiani si affidano soprattutto alle recensioni online (46%) e controllano sia le informazioni sulle modalità di spedizione, tempistiche e tracciamento (39%) che la possibilità di effettuare il pagamento alla consegna (34%).

Dal report emerge che i consumatori italiani sono dei fruitori molto consapevoli in materia di e-commerce: il 52% afferma di essere sicuro riguardo la protezione dei propri dati personali durante gli acquisti online e il 74% dichiara di essere a conoscenza dell'uso dei cookie da parte degli e-commerce.

Riguardo invece le preoccupazioni, gli italiani temono in particolare la mancanza di contatti per l'assistenza clienti in caso di necessità (42%) e la sicurezza dei pagamenti (42%), oltre alla scarsa qualità degli articoli ordinati (35%).

I consumatori vedono i prezzi troppo bassi come un indice di scarsa affidabilità dell'e-shop (45%), così come l'assenza delle recensioni su internet (28%) o gli errori grammaticali nella descrizione degli articoli (26%).

Nonostante il 47% degli intervistati affermi di aver sempre avuto esperienze positive nello shopping online, a volte si verificano situazioni negative come la scarsa qualità degli articoli acquistati (46%), la mancata consegna dell'ordine (33%) e l'assenza del servizio di assistenza clienti (29%).