Google Cloud annuncia la disponibilità di Google Distributed Cloud air-gapped appliance

Google Cloud ha annunciato la disponibilità dell'appliance air-gapped di Distributed Cloud, una nuova configurazione che abilita l'elaborazione locale dei dati per casi d'uso di IA come il rilevamento degli oggetti, l'analisi delle immagini e la manutenzione predittiva di infrastrutture critiche in ambienti ostili o senza connessione.

La soluzione integra hardware e software e l'apparecchio, di 45kg, può essere trasportato facilmente o montato su un supporto all'intero di ambienti operativi locali specifici del cliente.

L'appliance offre isolamento completo per operare senza connettività a Google Cloud o a una rete pubblica. Poiché la soluzione rimane completamente funzionante in ambienti senza connessione, è ideale per elaborare dati sensibili preservando la sicurezza e l'isolamento di infrastruttura, servizi e API.

Grazie a soluzioni di IA integrate nell'appliance, come traduzione, riconoscimento vocale e riconoscimento ottico dei caratteri, i clienti possono migliorare le prestazioni delle applicazioni più critiche di IA; inoltre, la soluzione offre sia funzionalità di infrastruttura as-a-service, sia servizi di Google Cloud, come tecnologie di trasferimento e analisi dei dati.

L'appliance include anche funzionalità di sicurezza quali la crittografia, l'isolamento dei dati, il firewall e secure boot per proteggere le informazioni sensibili.

I casi d'uso della nuova appliance

La soluzione air-gapped di Distributed Cloud abilita una serie di casi d'uso per le organizzazioni che hanno requisiti di sicurezza rigorosi.

Nel caso dell'automazione industriale, l'appliance si presente come una soluzione per il monitoraggio remoto delle apparecchiature, la manutenzione predittiva e l'ottimizzazione dei processi in ambienti ostili all'edge.

Nel settore dei trasporti e della logistica, la soluzione supporta le esigenze della gestione delle flotte, dei veicoli autonomi e dell'ottimizzazione logistica in tempo reale. Tra i casi d'uso più rilevanti ci sono la gestione del dispiegamento e del'operatività dei veicoli autonomi tramite la raccolta, l'elaborazione di dati e il processo decisionale in tempo reale, aiutando i veicoli autonomi a navigare in sicurezza ed efficienza in ambienti complessi.

Pixabay

La nuova proposta air-gapped è progettata per soddisfare le esigenze di carichi di lavoro riservati, come l'analisi di dati sensibili, l'inferenza e le simulazioni IA e la traduzione di intelligence, rispettando al contempo la sicurezza e supportando le normative di conformità.

Infine, l'appliance può essere usata anche in risposta ai disastri, in zone in cui non c'è connettività internet, grazie agli strumenti per la raccolta e l'analisi dati che consentono di rispondere velocemente alle emergenze e coordinare i soccorsi.