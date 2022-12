Luca Coturri, Ceo di HiSolution, ha incontrato la stampa per fare il punto sui risultati conseguiti dall’azienda, sulla sua struttura e sulle novità nell’organizzazione in seguito a un’importante integrazione.

HiSolution è una società di origine toscana, con sede principale a Pisa, che è attiva dal 2005 e si occupa di servizi ICT; lavora in tutta Italia e segue anche clienti con sede principale all’estero. L’azienda ha un giro d’affari di 5 milioni di euro ed è cresciuta del 20% anno su anno, sia nei ricavi sia nella forza lavoro.

Fin dalla sua nascita, HiSolution è stata particolarmente attiva nel settore delle comunicazioni, lavorando all’implementazione di reti complesse, servizi Voip e creando un vero e proprio operatore telco (Lelanet) che offre servizi di connettività, fonia e centralino, integrando anche servizi IT e strumenti di comunicazione cloud.

L’esigenza di crescere

L’offerta dell’azienda era però carente sul fronte dell’integrazione ICT più tradizionale; dopo un percorso di partnership con ICT Plus, le due aziende hanno deciso di progettare e poi attuare un’integrazione completa, che consente alle due realtà di mettere a fattor comune molte risorse (per esempio i reparti amministrativi, il marketing e la forza vendita) lavorando in maniera sinergica.

Luca Coturri, Ceo di HiSolution

ICT Plus diventa quindi la terza business unit di HiSolution, rafforzandone l’offerta come system integrator e andando ad aggiungersi a quelle dedicate alle comunicazioni e alla consulenza. L’acquisizione verrà perfezionata in un percorso che ha una durata prevista di cinque anni e prevederà anche l’integrazione delle due realtà in un’unica sede.

Per il prossimo anno è previsto il rebranding, ma la nuova business unit manterrà la sua identità e continuerà a gestire i suoi clienti storici, oltre naturalmente a prendere in carico i nuovi progetti del gruppo.

Il Ceo di HiSolution ha affrontato i temi legati alla crescita non solo in relazione all’acquisizione di ICT Plus; l’azienda, infatti, ha rafforzato anche la struttura HR, sia per assicurare la massima attenzione nei confronti dei dipendenti sia per rinnovare i contatti con il mondo della scuola e dell’università, con l’obbiettivo di creare un canale che possa portare all’acquisizione di nuovi talenti da poter formare all’interno dell’azienda.

Proprio la formazione specifica necessaria per il settore è un punto critico: chi completa il ciclo di studi, universitario o scolastico, non è quasi mai in possesso di competenze pratiche sulle tecnologie in uso nel mondo dell’impresa. L’obbiettivo dell’azienda è quindi creare percorsi di formazione che consentano l’acquisizione di conoscenze sugli strumenti necessari per il lavoro quotidiano e favoriscano il trasferimento dell’esperienza maturata dalle figure senior.