Hoooly, il cestino intelligente che differenzia i rifiuti

Siamo al terzo giorno di CES e la missione italiana è entrata nel vivo. Nel padiglione Italia, ospitato all'interno di Eureka Park, ci sono 50 startup innovative provenienti da 13 regioni del Paese pronte a far conoscere le proprie idee imprenditoriali al mondo.

Ad accompagnare le giovani realtà sono Area Science Park, ente nazionale di ricerca e partner storico dell'iniziativa italiana al CES, e ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. I due enti stanno guidando le startup nella loro esperienza in fiera, aiutandole a stringere nuove relazioni di business.

Tra le startup più interessanti ospitate a Las Vegas c'è Ganiga, una realtà pisana che ha brevettato e inventato Hoooly, un robot-cestino smart in grado di comunicare col cittadino e differenziare in automatico i rifiuti.

Ne abbiamo parlato con Nicolas Lorenzo Zeoli, CEO e fondatore di Ganiga, che ci ha spiegato come il robot può aiutare l'ambiente migliorando la qualità della raccolta differenziata.

Hoooly sfrutta l'intelligenza artificiale per analizzare il rifiuto e riconoscerne il materiale, smistandolo automaticamente nella giusta categoria. Il sistema è stato addestrato con milioni di foto e testi per individuare il tipo di rifiuto gettato nel cestino e associarlo a una specifica categoria di differenziazione.

Il robot aiuta i cittadini a localizzare i cestini per gettare i rifiuti già divisi e offre una serie di statistiche agli operatori per monitorare la raccolta differenziata e pianificare un percorso ottimizzato di svuotamento dei cestini.

Il cestino smart è anche in grado di distinguere le diverse tipologie di vetro e riconoscere il cristallo tramite un sensore spettrometrico.

Hoooly riesce a riconoscere non solo il materiale, ma anche se il rifiuto è sporco e quindi non può essere gettato con il resto dell'immondizia. Il robot tiene conto anche del comune in cui sta operando, adattandosi alle normative locali sulla differenziazione.

Ganiga

Nella sua versione standard Hoooly è pensato per i grandi spazi pubblici e offre una capacità di 244 litri per un'altezza di 1,10 metri e 90 centimetri di diametro. Il robot è organizzato in scompartimenti che possono essere composti per avere cestini più o meno grandi.

Ganiga ha già venduto il robot a diversi centri commerciali e pubbliche amministrazioni, ed entro la fine del 2024 prevede di rilasciare ufficialmente Hoooly home, la versione casalinga del cestino integrabile sia all'interno dei blocchi standard delle cucine che all'esterno. La startup ha inoltre depositato un brevetto che prevede l'auto svuotamento del cestino.