L’IA te la metti addosso: l’idea italiana che rivoluziona i wearable

Evolvera è il primo smartwatch con intelligenza artificiale completamente personalizzabile. Sviluppato dall’azienda italiana iNNOVA, questo dispositivo mira a ridefinire l’interazione tra uomo e tecnologia indossabile, offrendo un assistente virtuale sempre disponibile.

Evolvera è infatti uno smartwatch con intelligenza artificiale personalizzabile, sviluppato da iNNOVA. Integra un assistente virtuale che impara dalle abitudini dell’utente, fornendo supporto personalizzato per attività quotidiane, produttività e gestione delle informazioni. Il dispositivo permette di registrare riunioni, gestire note spese e tradurre conversazioni in tempo reale. Utilizza apprendimento automatico e interfaccia vocale per rispondere alle esigenze personali e professionali dell’utente.

Rispetto ad altri wearable, Evolvera si fa notare per la sua totale indipendenza: infatti funziona senza bisogno di un’app su smartphone. Lo smartwatch integra un assistente virtuale direttamente nel dispositivo, rendendolo autonomo per operazioni come registrazione, gestione note spese e traduzione.Tuttavia, può connettersi ad altri dispositivi e servizi per sincronizzare dati o eseguire operazioni più complesse.

Evolvera è il primo smartwatch con intelligenza artificiale completamente personalizzabile.

Evolvera si inserisce in un mercato dei wearable in continua evoluzione, dove l’integrazione dell’IA sta diventando sempre più centrale. Dispositivi come Rabbit e Humane AI Pin hanno introdotto assistenti vocali indossabili, ma Evolvera punta a offrire un’esperienza più completa e personalizzata. La possibilità di avere un assistente che impara, e non solo esegue comandi, rappresenta un valore aggiunto significativo.

Evolvera è attualmente disponibile per il pre-ordine al prezzo di 399,00 dollari sul sito ufficiale. Le spedizioni inizieranno a breve, consentendo ai clienti di ricevere il dispositivo nelle prossime settimane.

Che cosa fa Evolvera

Evolvera offre funzionalità utili sia in ambito privato sia in ambito lavorativo, come strumento di supporto alla produttività individuale. Inoltre, è capace di apprendere e adattarsi alle esigenze dell’utente, andando quindi a creare un sistema altamente personalizzato.

Una delle caratteristiche più innovative di Evolvera è la sua capacità di trascrivere conversazioni in tempo reale. Questa funzione consente ai professionisti di registrare riunioni, generare sintesi e individuare rapidamente le parti più rilevanti. È anche possibile registrare l’incontro, è successivamente tornare sulla registrazione per recuperare informazioni specifiche.

Inoltre, Evolvera può gestire le note spese, categorizzando le transazioni e creando riepiloghi dettagliati per semplificare la gestione finanziaria. Non supporta i pagamenti NFC però, funziona che forse vedremo in un aggiornamento futuro.

Una delle caratteristiche più innovative di Evolvera è la sua capacità di trascrivere conversazioni in tempo reale.

La funzione di traduzione simultanea è un altro punto di forza. Evolvera è in grado di tradurre in tempo reale, facilitando la comunicazione in diverse lingue e rendendo più agevoli le interazioni internazionali senza bisogno di dispositivi aggiuntivi.

Giuseppe Giorgianni, fondatore di iNNOVA, ha dichiarato: “Abbiamo fatto tante ricerche e abbiamo visto che siamo proprio i primi a pensare che l’intelligenza artificiale conversazionale possa essere inserita dentro uno smartwatch e che si adatti, vada ad adattarsi alle esigenze delle persone che lo indossano.” Questa visione ha portato alla creazione di un dispositivo che impara dalle abitudini dell’utente, fornendo un supporto sempre più personalizzato e proattivo.

Evolvera rappresenta un’evoluzione rispetto a progetti precedenti di iNNOVA, come Olivia, la badante digitale per la terza età. Mentre Olivia si concentrava sull’assistenza agli anziani, Evolvera amplia il suo raggio d’azione, diventando un compagno digitale universale, utile sia per il consumatore medio che per il professionista.

La sicurezza dei dati è una priorità per iNNOVA. Evolvera utilizza la crittografia end-to-end per proteggere ogni informazione, garantendo che solo l’utente abbia accesso ai propri dati personali. Questo aspetto è fondamentale, soprattutto in ambito aziendale, dove la riservatezza delle informazioni è cruciale.

Il ruolo di Area Science Park nello sviluppo di Evolvera

Il progetto Evolvera è supportato da Area Science Park, uno dei principali poli italiani per l’innovazione e la ricerca tecnologica. Questo ente fornisce un ecosistema avanzato per lo sviluppo di soluzioni ad alta tecnologia, facilitando la crescita di realtà innovative come iNNOVA.

Area Science Park contribuisce attraverso attività di trasferimento tecnologico, accesso a strumentazioni avanzate e supporto nella fase di industrializzazione del prodotto. Questo tipo di collaborazione permette alle aziende di accelerare il percorso dalla fase di prototipazione alla produzione, garantendo standard elevati di affidabilità e innovazione.

Evolvera può gestire le note spese, categorizzando le transazioni e creando riepiloghi dettagliati per semplificare la gestione finanziaria.

Guardando al futuro, iNNOVA prevede di espandere ulteriormente le funzionalità di Evolvera, integrando nuove applicazioni e migliorando l’interazione con altri dispositivi smart. L’obiettivo è creare un ecosistema in cui Evolvera funzioni come hub centrale, facilitando la gestione delle attività quotidiane e migliorando la qualità della vita degli utenti.

iNNOVA è un’azienda italiana specializzata in soluzioni innovative che spaziano dall’intelligenza artificiale alla cybersecurity. Tra i suoi progetti di punta, oltre a Evolvera, vi è Olivia, un assistente virtuale progettato per fornire supporto personalizzato agli utenti. Inoltre, iNNOVA offre servizi di trasformazione digitale, aiutando le aziende a migliorare tecnologicamente per aumentare il loro valore di mercato. L’azienda è att