HP ha annunciato le nuove mobile workstation ZBook: HP ZBook Studio G9 e HP ZBook Fury G9, due innovativi display, un nuovo Dock Thunderbolt G4 e strumenti per accelerare la produttività dei data scientist.

Progettate per i creator professionisti, le nuove soluzioni Z-Workstation by HP offrono potenza e performance, collaboration senza interruzioni e possibilità di creare senza limiti.

“I professionisti creativi sono alla ricerca di esperienze hardware e software personalizzate che diano loro la libertà di perseguire le proprie passioni e di creare senza che la tecnologia o il luogo in cui si trovano li ostacoli”.

“Le soluzioni Z-Workstation by HP uniscono tecnologia all’avanguardia e la versatilità di un ecosistema combinato per rendere ogni idea creativa una realtà” spiega l’azienda. I nuovi ZBook Fury G9 e ZBook Studio G9 aiutano gli artisti dei media e dell’intrattenimento, i professionisti di AECO e dello sviluppo di prodotti e i data scientist ad affrontare molteplici e pesanti flussi di lavoro”.

Dall’editing video 8K alla visualizzazione 3D al machine learning, il nuovo ZBook Fury offre le prestazioni richieste dai carichi di lavoro più impegnativi di oggi. Lo ZBook Studio G9 è progettato per offrire prestazioni di livello professionale rapide e senza attriti con una CPU Intel Core i9 vPro, NVIDIA RTX A5500 o GeForce RTX 3080 Ti. I modelli dotati di GPU NVIDIA RTX e GeForce RTX sono convalidati dal programma NVIDIA Studio.

HP Workpath

“Offrono ottimizzazioni delle prestazioni e della stabilizzazione per le applicazioni creative più diffuse, oltre all’accesso al software esclusivo NVIDIA Studio: Omniverse, Broadcast e Canvas. ZBook Fury G9 e ZBook Studio G9 consentono ai creativi di immergersi nel proprio lavoro ovunque l’ispirazione li colga“.

Quando si lavora su flussi di lavoro complessi come l’editing video, i progetti CAD o l’analisi di grandi insiemi di dati, una configurazione a doppio schermo può aumentare la produttività fino al 31%. I nuovi HP Z24m, ora dotati di un’esperienza di conferenza, e HP Z24q da 23,8” quad HD offrono una frequenza di aggiornamento di 90Hz per creare con fluidità senza ostacoli, un colore frontale eccezionale con spazi colore calibrati in fabbrica sRGB e P3, oltre a VESA DisplayHDR 400 per immagini più dinamiche e una precisione cromatica fedele su entrambi gli schermi.

Inoltre, il sistema HP Presence include il blocco automatico e il sensore di prossimità Awake, per garantire agli utenti una protezione della privacy personalizzata in base alle loro credenziali. Entrambi i modelli HP Z24m e HP Z24q sono dotati di display senza bordi su quattro lati per offrire una visione ininterrotta.

L’HP Thunderbolt G4 Dock consente di collegare senza soluzione di continuità l’intero ecosistema Z, aumentando la sicurezza, la produttività e la connettività, permettendo agli utenti di prendere il controllo della propria scrivania e di ridurre i cavi.

ZBook Studio G9 offre prestazioni professionali senza compromessi in termini di dimensioni, e ZBook Fury G9 è potente pur nelle forme di un laptop. Se abbinati a HP Thunderbolt G4 Dock, consentono agli utenti di creare e connettersi con agilità a casa, in ufficio o in viaggio.

Il nuovo HP Z24m, ora dotato di conferencing experience e senza bordi sui quattro lati, e HP Z24q da 23,8″ quad HD offrono una frequenza di aggiornamento di 90Hz, consentendo di aumentare la creative collaboration, condividere qualsiasi idea innovativa e ampliare la sfera creativa su due monitor.

Z-Workstation by HP Data Science Stack Manager, promette di rendere ancora più semplice per i data creator personalizzare e gestire i propri ambienti di data science specifici per ogni progetto, accelerando ulteriormente i flussi di lavoro. La disponibilità e prezzi delle novità Z-Workstation by HP verranno comunicate a giugno.