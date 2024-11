HPE annuncia novità per GreenLake e conferma la sua leadership nell'hybrid cloud

In occasione dell'HPE Discover 2024 di Barcellona, HPE ha annunciato importanti aggiornamenti per il cloud HPE GreenLake. Le novità, progettate per ridurre complessità e costi negli ambienti IT eterogenei, introducono strumenti per la gestione avanzata di carichi virtualizzati, storage ad alte prestazioni e soluzioni di cloud privato per settori regolati.

"Per realizzare appieno il potenziale del cloud ibrido e dell'AI, le aziende hanno bisogno di un approccio hybrid-by-design" ha dichiarato Fidelma Russo, executive vice president and general manager, Hybrid Cloud and CTO di HPE. "Siamo orgogliosi di annunciare il portafoglio HPE GreenLake più completo di sempre. Con queste nuove soluzioni, il cloud HPE GreenLake offre un modello operativo cloud di ultima generazione per carichi di lavoro virtualizzati, cloud-native e di intelligenza artificiale".

Gestire le VM in ambienti ibridi con HPE VM Essentials

HPE ha annunciato VM Essentials, una piattaforma unificata per la gestione delle macchine virtuali che offre flessibilità e controllo ottimali sui carichi di lavoro virtualizzati in ambienti ibridi.

Ti potrebbe interessare anche Cybersecurity e ONG: la sfida tra digitale e sicurezza fisica – Intervista a Carola Frediani” Cybersecurity e ONG: la sfida tra digitale e sicurezza fisica – Intervista a Carola Frediani” Guarda su

Grazie alla recente acquisizione di Morpheus Data, il cloud HPE GreenLake semplificherà le operazioni IT delle aziende; VM Essentials in questo caso rappresenta il primo passo verso la diffusione di Morpheus in tutto il portafoglio HPE.

La soluzione supporta cluster esistenti e anche la migrazione verso il nuovo hypervisor HPE VME, consentendo un risparmio fino a 5 volte sul TCO. Il pricing per-socket e il supporto integrato per la ricerca di VM in ambienti preesistenti consentono ai clienti di ridurre notevolmente i costi associati.

La piattaforma sarà disponibile sia come software autonomo che integrato nelle soluzioni Private Cloud. I clienti che lo utilzzano possono inoltre effettuare l'upgrade a Morpheus PlatformOps per accedere a ulteriori funziionalità che semplificano la gestione del cloud ibrido e il controllo dei costi.

"Questo permette ai nostri consumatori di godere dei benefici della nostra tecnologia, ma in qualsiasi luogo, e gli permette di proteggere gli investimenti che hanno già fatto per la propria infrastruttura" ha affermato Hang Tan, Chief Operating Officer, Hybrid Cloud e Former Chief Strategy Officer presso HPE. "Grazie a Morpheus, permettiamo ai nostri clienti di gestire tutte le macchine virtuali in un unico piano di gestione".

Tan ha specificato che, in base ai feedback dei clienti che hanno già provato la soluzione, VM Essentials offre tre benefici principali: in primo luogo, l'esperienza utente è intuitiva e i costi per imparare a usare una nuova tecnologia sono ridotti; inoltre, le capacità di virtualizzazione sono risultate complete e potenti; infine, i clienti hanno apprezzato particolarmente anche il pricing per-socket che consente di contenere i costi.

"Qualsiasi ambiente di esecuzione, qualsiasi workload, qualsiasi cloud, da qualsiasi luogo: siamo l'unico vendor che fornisce questo livello di supporto" ha continuato Tan.

Inoltre, grazie a partner come Cohesity e Commvault, VM Essentials può contare su servizi di backup e ripristino delle VM all'avanguardia.

Pixabay

HPE Alletra Storage MP X10000: il nuovo object storage a prestazioni elevate

Durante l'evento HPE ha presentato anche Alletra Storage MP X10000, un nuovo object storage progettato su scala exabyte, pensato per data lake ad alta velocità.

Lo storage veloce all-flash sfrutta l'architettura MP disaggregata per offrire una velocità fino a 6 volte superiore rispetto alla concorrenza, ideale per la protezione dei dati.

Il nuovo object storage offre un'ampia larghezza di banda per il ripristino dei dati di backup e delle applicazioni. Grazie all'interfaccia di archiviazione a oggetti compatibile con S3 e alla deduplicazione, è possibile comprimere i dati fino a 20 volte.

L'Alletra Storage MP X10000 vanta inoltre efficienza multi-protocollo grazie alla gestione unificata di file, blocchi e oggetti in una sola struttura.

In un incontro per la stampa Jim O'Dorisio, SVP GM di HPE, ha spiegato che l'architettura disaggregata di Alletra Storage riduce il TCO del 40% rispetto alle architetture monolitiche e il consumo di energia del 45%.

La soluzione è già stata certificata per il backup da Commvault e Veeam ed è in attesa di validazione da parte altri fornitori.

Attualmente HPE sta collaborando con NVIDIA per attivare il "direct data path", così da abilitare trasferimenti a bassa latenza tra memoria GPU, di sistema e di storage, fondamentali per le applicazioni critiche di intelligenza artificiale.

Gestione Air-Gapped per gli ambienti regolati

Oggi sono molte le realtà che devono operare in contesti regolamentati per proteggere i dati e per questo cercano modelli operativi in cloud che consentano di non esporre le informazioni sensibili alla rete.

Per rispondere a questa esigenza, HPE ha introdotto Private Cloud Enterprise Disconnected e Alletra Storage MP Disconnected, due soluzioni air-gapped di cloud privato e block storage che abilitano l'esperienza cloud anche senza connessione a internet.

I partner HPE potranno accedere e fornire servizi di sovereign private cloud alimentati da HPE, creando funzionalità che soddisfano le normative locali e per il settore specifico.

Pixabay

Unleash AI si espande con sei nuovi partner

L'ultimo annuncio dell'evento riguarda l'aggiunta di sei nuovi partner al programma Unleash AI. Annunciato a settembre, il programma mira ad aiutare i clienti ad accelerare il time-to-value delle applicazioni di IA per ogni caso d'uso.

Unleash AI mette a disposizione modelli di IA, uno stack tecnologico dedicato e la conoscenza di system integrator e service provider esperti per facilitare il design, l'implementazione e la gestione delle soluzioni di IA full-stack dei clienti.

Il programma si arricchisce ora delle competenze di Codeium, Contextual.AI, Dataiku, IronYun, Securiti e Writer. Grazie a questi nuovi player, HPE riuscirà ad abilitare una nuova serie di casi d'uso di alto livello, come lo sviluppo di software alimentato dall'IA; la generazione avanzata della tecnologia RAG, l'analisi di immagini e video tramite IA e la creazione di sistemi di GenAI.

Disponibilità

HPE ha annunciato che VM Essentials come software autonomo sarà disponibile a dicembre e sarà qualificato per essere eseguito con i recenti HPE ProLiant Compute e HPE Alletra Storage. HPE VM Essentials con HPE Private Cloud Business Edition sarà invece disponibile a partire dalla prossima primavera.

A dicembre arriverà anche HPE Alletra Storage MP X10000, mentre la a disponibilità di X10000 con accesso diretto alla memoria all'infrastruttura di calcolo accelerato NVIDIA è prevista per l'estate 2025.

Infine, HPE Private Cloud Enterprise Disconnected sarà disponibile nella primavera del 2025 e HPE Alletra Storage MP Disconnected sarà generalmente disponibile nella prima metà dell'anno.