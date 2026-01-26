Avatar di _BSOD_ 57
Si si ma prima o poi arriverà il conto di tutta sta roba perchè si sta pimpando hardware costosissimo e quantità di energia mostruose per fare generare alla gente le immagini dei gattini... gratis... per fare sviluppare alle masse, una dipendenza cronica da IA da sfruttare più avanti.
Scommetto che le interazioni a vero valore aggiunto saranno si e no il 10% e scommetto anche che una buona fetta di questo 10% paga canoni ridicoli tipo 20€ al mese che assolutamente non coprono i costi.

Quando dovranno iniziare a farsi pagare per quello che costano più un po' di margine, le richieste computazionali crolleranno drasticamente.
