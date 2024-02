I migliori certificati Google per UX e AI

Oggi conoscere le basi dell'intelligenza artificiale è fondamentale per destreggiarsi nel mondo del lavoro, ma è importante anche approfondire gli aspetti della user experience (UX): le applicazioni moderne devono mettere al centro l'utente, facilitando la fruizione delle singole funzionalità e offrendo contenuti originali e di qualità.

Google offre una serie di certificati per approfondire questi aspetti e rimanere al passo coi tempi, sperimentando le tecnologie più innovative. Lily in Tech, UX Designer e sviluppatrice front-end, ha condiviso i tre migliori corsi Google per dare una spinta alla propria carriera nel mondo della UX e dell'IA.

UX Design Professional Certificate

Il corso professionale di UX Design affronta diverse tematiche legate alla definizione dell'esperienza utente, come la ricerca, la prototipazione, il test di usabilità, l'interazione utente e il design visuale.

I partecipanti al corso imparano a sviluppare design user-centrici approfondendo casi d'uso reali sia tramite lezioni video che lavoratori pratici. Il corso, creato da esperti del settore, è allineato alle best-practice e ai trend attualmente in uso nel mondo dello UX design.

Il certificato consente di ricoprire posizioni come UX designer, interaction designer o user researcher, ovvero la figura che si occupa di studiare gli utenti target per migliorare il design dell'applicazione.

Pexels

IT Automation con Python

Il corso di IT Automation con Python consente ai partecipanti di apprendere conoscenze molto richieste come Python, l'uso di Git e di tecniche di automazione IT. Le lezioni approfondisco elementi come il machine learning, il deep learning, il natural language processing e la computer vision.

Il corso offre una grande quantità di lezioni pratiche che permetteranno ai partecipanti di sperimentare tool come TensorFlow e la Cloud AI Platform di Google. Anche in questo caso, le lezioni si concentreranno su scenari reali e aiuteranno gli studenti a sviluppare elevate capacità di problem solving.

I partecipanti potranno sviluppare ed eseguire modelli di IA attraverso una serie di sessioni di laboratorio, apprendendo conoscenze pratiche applicabili direttamente sul posto di lavoro.

Data Analytics Professional Certificate

Il terzo corso consente ai partecipanti di iniziare una carriera nel mondo della data analytics. Della durata di 6 mesi, il corso offre un training completo in ambiti come l'analisi dati, la data visualization, l'SQL e il processo di pulizia dei dati.

Durante le lezioni gli studenti acquisiscono capacità di estrazione dei dati e individuazione di trend utili al business. Il corso è adatto sia ai principianti che ai professionisti che vogliono migliorare le proprie conoscenze e sperimentare gli ultimi tool sul mercato.

Possedere skill di analisi dati è fondamentale per supportare il processo decisionale, sia che si parli di una carriera nel mondo dell'IA che nel design UX.