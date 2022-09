Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, il settore dei droni professionali è di nuovo in forte crescita e in Italia, tra tutti i produttori, la cinese DJI arriva a coprire il 90% del mercato. Questi speciali veicoli aerei senza pilota (UAV), dopo avere imposto la loro presenza nel settore militare, stanno gradualmente acquisendo importanza nel settore commerciale, consentendo di rispondere a diverse esigenze in mercati verticali come l’agricoltura, l’energia, le costruzioni, le infrastrutture e la sicurezza pubblica.

La nuova serie Mavic 3 Enterprise appena presentata da DJI grazie alla sua dotazione di altissimo livello ha l’ambizione di voler definire lo standard definitivo per i droni commerciali portatili. I due nuovi modelli, DJI Mavic 3E e DJI Mavic 3T mantengono gran parte delle caratteristiche di Mavic 3, il drone di punta della serie Mavic di DJI, e sono stati progettati per operare in una vasta gamma di missioni commerciali. Caratteristica fondamentale è l’autonomia di 45 minuti, che consente di portare a termine missioni di ricognizione e controllo complesse in settori strategici come quelli dell’edilizia, dell’energia e della pubblica sicurezza.

Il DJI Mavic 3E si distingue per la sua capacità di portare a termine missioni di mappatura e rilevamento ad alta efficienza senza avere la necessità di punti di comando a terra. Questo è possibile grazie alla presenza di una fotocamera grandangolare da 20 MP con un sensore CMOS da 4/3 con pixel di grandi dimensioni da 3,3 μm che, sono in grado di offrire ottime prestazioni anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo grazie anche alla intelligenza artificiale che interviene in situazioni di con bassa luminosità.

La fotocamera può vantare uno zoom ibrido in grado di spingersi fino a 56x con una lunghezza focale equivalente di 162 mm per le immagini da 12 MP. Un otturatore meccanico impedisce l’effetto mosso e supporta intervalli di scatto rapidi di 0,7 secondi. Il modello Mavic 3E Standard è disponibile al dettaglio per 3.229 euro.

Il DJI Mavic 3T, in cui la lettera T sta per Thermal, offre il meglio nelle ispezioni e nelle missioni notturne grazie a una termocamera con campo visivo display (DFOV) di 61° e una lunghezza focale equivalente di 40 mm con risoluzione di 640 × 512 px in grado di gestire la misurazione della temperatura di punti e aree in modo da aiutare i professionisti a trovare punti caldi e prendere decisioni rapide.

Si tratta di uno strumento indispensabile per le operazioni aeree di ricerca e salvataggio. DJI Mavic 3T utilizza lo stesso teleobiettivo di Mavic 3E e una fotocamera da 48 MP con sensore CMOS da ½” in grado gestire di lo zoom digitale continuo a 28×. Il modello Mavic 3T Standard è disponibile al dettaglio per 5.049 euro.

Tecnologia per droni di livello professionale

La piattaforma DJI O3 Enterprise Transmission permette ai droni Mavic 3 Enterprise di volare a una distanza controllabile massima di 15 km e trasmette segnali sempre stabili. Fornisce inoltre una velocità di inquadratura in tempo reale a 1080p/30 fps. Naturalmente il valore di 15 Km di distanza massima è teorico, in quanto rimane comunque necessario volare in conformità con le leggi e le normative locali che nella maggior parte dei casi richiedono il volo del drone all’interno della linea visiva dell’operatore, salvo particolari autorizzazioni.

Inoltre i droni della serie Mavic 3 Enterprise includono la tecnologia DJI AirSense, che permette di ricevere in tempo reale segnali ADS-B dagli aeromobili tradizionali presenti nella zona in cui ci sitrova, in modo da avvisare i piloti di droni della presenza di altro traffico aereo nelle vicinanze. Grazie a sei sensori fish-eye omnidirezionali e alla piattaforma DJI APAS 5.0 risulta sempre possibile il rilevamento di ostacoli con zero punti ciechi.

Tra gli strumenti pensati per i nuovi droni della serie Mavic 3 Enterprise spicca il radiocomando professionale DJI RC Pro Enterprise con schermo ad alta luminosità da 1.000 nit in grado di offrire una buona visibilità alla luce diretta del sole e un microfono integrato per una comunicazione chiara. Il Modulo RTK invece consente di avere una precisione millimetrica con il supporto per RTK di rete, servizi RTK di rete personalizzati e la stazione mobile D-RTK 2.

Quest’ultimo è il ricevitore GNSS ad alta precisione in grado di gestire tutti i maggiori sistemi globali di navigazione satellitare, che offre correzioni differenziali in tempo reale. Collegando l’altoparlante, i piloti potranno trasmettere un messaggio dall’alto, utilizzando il supporto per la conversione da testo a voce, l’archiviazione audio e la ripetizione ciclica, per ottimizzare l’efficienza di ricerca e salvataggio.

A tutto questo si aggiunge la DJI Pilot 2 ovvero la nuova interfaccia di volo che permette di accedere ai controlli di droni e carichi con un solo tocco. Gli utenti possono accedere all’hardware del drone, al video in diretta streaming e ai dati fotografici. Con DJI FlightHub 2 si possono gestire le operazioni su cloud in modo efficiente facilitando le operazioni di volo con la pianificazione delle rotte e la gestione delle missioni, mentre DJI Terra è un software di mappatura completo per tutte le fasi del lavoro, dalla pianificazione delle missioni all’elaborazione di modelli 2D e 3D.

La versione T del nuovo drone può contare su degli strumenti dedicati, DJI Thermal Analysis Tool 3.0, per fornire ai professionisti il necessario per analizzare, annotare ed elaborare le immagini acquisite da Mavic 3T utilizzando DTAT 3.0 per rilevare anomalie di temperatura nelle ispezioni.

Dal momento che far volare un drone è un mestiere complicato e pericoloso, saranno anche gradite le formule di “assicurazione” contro i danni accidentali: DJI Care Enterprise è il nome del piano di protezione completo per i danni accidentali e offre fino a tre sostituzioni convenienti in due anni fornendo un servizio di sostituzione rapido; DJI Care Enterprise Plus permette, invece, di accedere ai servizi di riparazione in modo gratuito e illimitato entro il limite della copertura.