I talenti con green skill scarseggiano: occorre riqualificare i dipendenti

La sostenibilità è un tema trasversale a ogni ambito e settore industriale, ma mentre le imprese massimizzano gli sforzi per raggiungere gli obiettivi climatici, mancano i talenti per affrontare queste sfide.

A dirlo è l'ultimo report di LinkedIn, redatto in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite per affrontare il tema del cambiamento climatico iniziata il 30 novembre e che durerà fino al 12 dicembre.

Nonostante le assunzioni di professionisti della sostenibilità siano in aumento, le aziende devono far fronte a un mercato altamente competitivo che soffre di una grave carenza di competenze.

Green job: la situazione è critica

Oggi solo 1 dipendente su 8 a livello globale possiede una o più green skill, rapporto che aumenta se si considera l'Unione Europea (1 su 9). I talenti della sostenibilità stanno aumentando anno dopo anno di un 8,5% medio, ma non sono ancora sufficienti a soddisfare la richiesta delle organizzazioni.

Secondo il report, inoltre, 4 professionisti su 5 che cambiano lavoro passando a un green job hanno almeno qualche esperienza precedente nel settore; ciò sottolinea la difficoltà per le persone di accedere a una carriera nel mondo della sostenibilità e quindi la necessità di coltivare talenti green.

Pexels

I risultati del report mostrano anche un crescente divario di genere sia nelle green skill che nelle posizioni di leadership.

In Italia solo il 10% delle donne possiede competenze in ambito green contro il 16% degli uomini, e la crescita del numero di donne che entrano a far parte del bacino di talenti green è 4 volte troppo lenta per colmare il divario di genere.

Riguardo le posizioni di leadership, la sotto-rappresentazione femminile è più pronunciata nel settore green globale: le donne rappresentano il 20% dei ruoli di VP e 21% di ruoli di C-Suite; al contrario, gli uomini rappresentano rispettivamente il 27% e il 25% dei ruoli.

Nei settori chiave della transizione ecologica, ovvero l'oil & gas, l'energetico e il finanziario, i lavori con green skill più richiesti sono quelli ai vertici aziendali; in Italia tra questi figurano il Process Engineer, il CEO e Managing Director, il Compliance Specialist, il Private Equity Specialist e il Project Manager.

Nel nostro Paese le competenze green più richieste sono relative all'accelerazione della transizione green: Sustainability Reporting, Environmental Permitting, Sustainability Consulting, Environmental Protection e Sustainable Business.

Pexels

Serve un impegno comune

I dati descrivono una situazione allarmante che deve essere gestita il prima possibile per salvaguardare il pianeta.

LinkedIn sottolinea che i governi per primi devono impegnarsi a includere la formazione e l'aggiornamento professionale nelle policy climatiche nazionali e accelerare la riduzione delle emissioni delle industrie, associando lo sviluppo di green skill alla regolamentazione.

Anche i leader aziendali hanno un ruolo in questa transizione: con una conoscenza approfondita delle competenze di cui hanno bisogno per raggiungere gli obiettivi climatici, devono investire su programmi di riqualificazione mirati.

Infine, i professionisti che vogliono intraprendere una carriera nel mondo della sostenibilità devono rafforzare le proprie competenze digitali e STEM per avere più possibilità di accedere ai green job.

"Il percorso da seguire è chiaro e i dati mostrano i passi da compiere per affrontare la sfida" afferma Allen Blue, co-fondatore e vice presidente product management di LinkedIn. "Le riflessioni sul cambiamento climatico devono essere accompagnate da finanziamenti adeguati per la riqualificazione dei lavoratori, e ciò include il sostegno alle imprese per l'attuazione di programmi di formazione e, in ultima analisi, di green job. Il futuro del nostro pianeta dipende dai talenti con competenze legate alla sostenibilità".