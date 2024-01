I trend di innovazione tecnologica nel mondo retail

Il mondo del retail sta affrontando un periodo di importanti cambiamenti che continuerà anche nel 2024. Come sta accadendo per le imprese degli altri settori, il mondo della vendita al dettaglio sta investendo su soluzioni e tecnologie innovative, digitalizzandosi per ottimizzare i processi aziendali.

Il progresso non si arresterà e le aziende dovranno farsi trovare pronte per affrontarlo e coglierne tutti i benefici. Manhattan Associates, fornitore di software per la gestione della supply chain, ha individuato i principali temi che saranno di tendenza nel 2024 per aiutare il mondo del retail a non perdere alcuna opportunità.

L'RFID migliora i processi retail

I punti vendita sono fondamentali per gestire gli ordini, sia negli store che online, ma spesso si verificano problemi a causa della scarsa precisione dello stock di prodotto.

La tecnologia RFID può automatizzare i processi di tracciamento e rifornimento per ridurre i controlli manuali e quindi il rischio di errore, garantendo che i prodotti siano sempre disponibili.

Pixabay

L'RFID genera inoltre grandi quantità di dati che possono essere usati per analizzare il comportamento dei consumatori, le variazioni delle scorte e le performance del punto vendita e ottenere insight di valore utili per il pricing e le campagne di marketing.

Questa tecnologia si rivela utile anche per migliorare la security in-store, usando le etichette RFID come antifurto, e fornire una maggiore trasparenza e tracciabilità della supply chain per avere più controllo sulla logistica e affrontare in modo più efficiente problemi come la visibilità dello stock, la contraffazione e il ritiro dei prodotti.

L'IA nelle interfacce utente

L'intelligenza artificiale ha dato il via a profondi cambiamenti anche nel mondo retail: gli assistenti virtuali si stanno diffondendo nelle applicazioni di consumo di tutti i giorni e, se messi a disposizione dei consumatori, possono guidarli nei loro acquisti e raccogliere preziose informazioni sulle loro preferenze per personalizzare le esperienze future.

La potenza degli attuali LLM consente di creare interfacce utente innovative in grado di comprendere con precisione le richieste in linguaggio naturale e interagire con gli utenti al posto di un agente umano.

L'adozione del cloud non si arresterà

La domanda di software cloud-based non si fermerà, e questo vale anche per il mondo retail: le aziende vogliono migliorare l'operatività e riuscire a rispondere alle aspettative dei consumatori in tempo reale.

Solo il cloud è in grado di aiutare le imprese a tenersi al passo con i cicli di innovazione guidati dalle nuove tecnologie e ad aggiornarsi al momento giusto.

Pixabay

Verso un approccio unificato end-to-end

In un mondo sempre più connesso e digitale, nel quale i ritmi della supply chain sono moltiplicati, è necessario seguire un approccio di unificazione end-to-end per migliorare l'efficienza delle operazioni, pianificare le risorse e ridurre spese e tempistiche.

Il mondo del retail si sta orientando verso soluzioni unificate, come le piattaforme di gestione dei trasporti e di consegne, che consentono di pianificare e ottimizzare le attività in base alle variazioni; ciò consente di avere una maggiore visibilità sulle operazioni e di ridurre i costi logistici.