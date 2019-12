Il CRM diventa mobile con ForceManager

Per accrescere le potenzialità della propria rete di vendita, ForceManager rappresenta la migliore soluzione CRM. È uno strumento innovativo che offre un’intelligenza artificiale avanzata, un’interfaccia intuitiva e di facile utilizzo ed è un ottimo assistente virtuale intelligente per ogni fase del proprio lavoro. Offre servizio di tracciamento GPS, analisi automatiche delle varie attività, rapporti precisi, affidabili e prodotti rapidamente, gestione e analisi dei flussi di vendita e dispone persino di una funzione di riconoscimento vocale. Ci si può chiedere quanto sarà pesante e impegnativo un programma così complesso e chissà di quale tecnologia si debba disporre per poterlo eseguire. Il successo di ForceManager sta proprio in questo, le sue prestazioni e funzioni sono pensate per essere eseguite su dispositivi mobile!

ForceManager: funzionalità dell’innovativo CRM mobile

ForceManager è un assistente per dispositivi mobile potente e di facile utilizzo in grado di acquisire informazioni sulle attività di vendita. Consente di gestire le attività pre e post vendita e fornisce rapporti per ottimizzare gli appuntamenti. Semplifica la pianificazione delle campagne di vendita, delle riunioni e tiene l’utente aggiornato sui punti più importanti su cui focalizzarsi. Aiuta con l’organizzazione del proprio team e avvisa su ciò che accade nelle varie fasi dei processi di vendita per poter prevedere e organizzare i prossimi step. Completamente integrabile con i CRM o altro sistema e rappresenta una soluzione unica per il proprio business.

Acquisire clienti con ForceManager

Grazie all’efficienza di ForceManager e alla sua capacità di gestire e analizzare le varie opportunità, è possibile ottimizzare il tasso di conversione della clientela. È possibile offrire un’esperienza personalizzata grazie alla funzione di allineamento del processo di vendita con il percorso del cliente; impostare la priorità ai compiti dei propri rappresentanti, identificare le migliori opportunità e definire le lead più importanti; avere una visuale completa dell’intera linea di vendita.

Con l’applicazione mobile CRM di ForceManager è possibile aumentare la copertura del proprio portafoglio clienti riducendo il numero di profili non presidiati. La gestione della base clienti viene così ottimizzata e quindi, vengono mostrate opzioni più adatte al tipo di clientela. ForceManager aiuta anche i rappresentanti della propria azienda i quali possono conoscere meglio il cliente e le sue necessità, offrendo ogni volta processi di vendita cuciti su di esso. Per ogni account cliente è possibile impostare opzioni di up-sell o cross-sell per non perdere nessuna opportunità. ForceManager, grazie a una serie di cruscotti integrati, seleziona le azioni ad alta priorità, mostra il portafoglio clienti a 360 gradi, consiglia le migliori operazioni da compiere per migliorare i processi di vendita e fornisce rapporti dettagliati sulla produttività.

Aumentare le vendite grazie alla IA di ForceManager

L’intelligenza artificiale è una tecnologia che sta cambiando il mondo in generale e ovviamente anche quello aziendale. ForceManager offre un assistente vocale intelligente che risponde a comandi vocali. Attivando la funzione cognitiva di ForceManager e pronunciando ”Hey Dana” è possibile richiedere riepiloghi delle vendite, degli appuntamenti e di tante altre funzioni come e-mail, messaggi, chiamate, ecc. Inoltre, è possibile accedere alla lista di clienti a cui dare priorità per non perderli.

Rapporti di vendita del CRM ForceManager

ForceManager offre informazioni affidabili e dettagliate sui processi di vendita. L’agente non deve più elaborare i report poiché è l’app che lo fa per lui. Tramite l’analisi visiva dei rapporti forniti, l’agente ottiene feedback sulle attività da svolgere, oltre a tante utili informazioni per rendere al meglio. ForceManager è in grado di registrare automaticamente le operazioni svolte col cliente, lasciando l’agente libero di fare il suo lavoro, ossia vendere. L’applicazione genera anche dei rapporti già configurati con la possibilità per l’agente di personalizzarli. Ottimizza il volume delle interazioni, migliora la qualità del portafoglio clienti e offre una visione completa dell’intero processo di vendita.

Perché scegliere il CRM ForceManager

ForceManager è un CRM intelligente, affidabile, veloce e semplice da usare, pensato da agenti di commercio per agenti di commercio. Non richiede conoscenze informatiche avanzate e può essere usato da qualsiasi utente. L’app mobile è semplice, intuitiva e rappresenta la caratteristica di spicco di ForceManager.

È un’app veloce, il miglior supporto di vendita in mobilità, offre dati affidabili e sempre a portata di mano, promuove l’efficienza dell’azienda e dei propri agenti e consente di sfruttare al massimo il tempo a disposizione. ForceManager è uno strumento ad alte prestazioni che consente agli agenti di essere sempre efficienti grazie alla sua affidabilità, così da poter affrontare le maggiori criticità che si possono presentare per un’azienda.

Una delle funzioni migliori di ForceManager è proprio la sua intelligenza artificiale, grazie alla quale restituisce informazioni fondamentali sui propri clienti, i migliori appuntamenti da seguire e le prossime mosse sul percorso di vendita, il tutto sullo schermo del proprio smartphone. ForceManager va scelto per la sua capacità di scaricare parte del lavoro dagli agenti di vendita, così che questi possano concentrarsi su altri aspetti importanti del percorso seguendo comunque le indicazioni del software. ForceManager è il CRM che lavora per gli agenti.