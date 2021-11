Innolva lancia la piattaforma AI per definire il profilo dei clienti

Innolva S.p.A., società del Gruppo Tinexta, presenta al mercato Lead4U, la piattaforma MarTech che coniuga l’intelligenza artificiale alla grande banca dati di Innolva per offrire report e liste commerciali B2B altamente profilate.

Con Lead4U è infatti possibile effettuare ricerche ed estrazioni di elenchi commerciali di aziende registrate in CCIAA altamente profilati, selezionate mediante l’utilizzo di una serie di parametri (settoriali, geografici, dimensionali, per tipologia di azienda) o grazie all’utilizzo dell’Artificial Intelligence.

L’algoritmo alla base del motore AI è di ultima generazione, alimentato dalle banche dati Innolva, costruito per consentire l’analisi di similitudine della customer base. Il Report AI evidenzia le caratteristiche del cliente ideale e fornisce spiegazioni e grafici di dettaglio su una serie di parametri quali ad esempio distribuzione dei ricavi, dei dipendenti e loro correlazione, dell’area geografica, della natura giuridica e dell’ateco di appartenenza.

Tracciato il profilo del cliente ideale, vengono ricercate nuove opportunità scegliendo solo tra quelle che rispondono ai criteri individuati nella fase di analisi della lista clienti. L’accuratezza dell’algoritmo consente anche di suddividere la lista delle nuove imprese profilate per tipologia di commessa così da poter scegliere il target migliore in base alle strategie commerciali.

La piattaforma permette inoltre di salvare le liste, consultarle ed avere immediata evidenza di eventuali aggiornamenti. “Mai come ora il successo del business dipende dalla capacità delle imprese di individuare i prospect più promettenti e le relazioni più remunerative” ha commentato l’AD di Innolva Valerio Zappalà.

“Fondamentale è sapersi orientare al meglio in un mondo in cui l’eccesso di dati e di informazioni generiche rende complesso selezionare e verificare un target in maniera accurata. Solo con la selezione del target corretto si ottiene un miglioramento delle redemption delle campagne e l’ottimizzazione delle performance di vendita con una conseguente riduzione dei relativi costi e contestualmente massimizzare i risultati di vendita.”

Per ogni azienda presente nel database di Lead4U è possibile visualizzare tutti i dati completi e sempre aggiornati attraverso la scheda di approfondimento: anagrafica completa (denominazione, forma giuridica, stato attività, partita IVA, indirizzo, attiva/cessata, telefono, indirizzo PEC), attività (ateco, addetti, codici RAE e SAE, settore Innolva), bilancio (sintesi dati degli ultimi 3 anni con commento trend e redditività), a cui si aggiungono i contenuti distintivi reperiti con lo scraping web (contatti, url social).