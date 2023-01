Continuiamo a raccontare l’iniziativa A taste of Italian Innovation, che ha portato al Ces 2023 di Las Vegas i prodotti e le tecnlogie di 50 startup selezionate dalla Italian Trade Agency; in questa pagina trattiamo le aziende che si occupano di metaverso, realtà aumentata e virtuale.

Creecon ha creato una piattaforma basata sulla blockchain per creare e vendere lavori originali, autenticati come NFT. La piattaforma permette di commerciare articoli digitali da collezione, ma supporta anche l’accesso a esperienze reali.

Fifth Ingenium crea sistemi di machine learning, IoT, realtà aumentata e virtuale; Tinalp è un’aula virtuale che simula le interazioni fisiche tra insegnanti e alunni grazie alla realtà aumentata. L’interfaccia permette di tracciare gesti e movimenti delle mani, oltre a riconoscere le voci.

Geckoway sta sviluppando il progetto VirtualCrab, che offre esperienze museali innovative in mixed reality basate sugli ologrammi. La visita diventa così interattiva e trasmette più informazioni sulle opere d’arte e sulla loro storia.

HComm ha realizzato un muro multimediale e multisensoriale in grado di visualizzare immagini, emettere suoni direzionali, ma anche odori, stimolazioni vibratorie e un effetto nebbia, offrendo un’esperienza immersiva in grado di riprodurre ambienti naturali.

Interweb ha sviluppato la piattaforma HuKnow, che consente di prenotare appuntamenti con professionisti di ogni genere esattamente come se si effettuasse un acquisto su un sito di commercio elettronico, da desktop oppure da app.

Realtà aumentata per il commercio

AR Discover di Pikkart è un software di realtà aumentata che riconosce gli oggetti nei loro contesti – un’auto in concessionario, un macchinario in fabbrica, un prodotto in negozio – e mostra informazioni, immagini, video ed elementi 3D correlati.

Senior lavora alla digitalizzazione del senso dell’olfatto, creando soluzioni soprattutto per il settore agrifood tramite l’uso di sensori chimici. Digital Nose è un sistema che trasforma gli input olfattivi in suoni ed effetti visivi nel metaverso, tramite un algoritmo di AI.

Sprama Game Labs ha sviluppato Atlas Game System, una tecnologia che unisce videogame e giochi da tavolo, con un gameplay brevettato in realtà aumentata composto da più elementi. Alla console si possono collegare diverse mappe gioco, superfici con sensori e tracker con cui si può interagire per esempio da smartphone.

XRit sviluppa applicazioni che ricostruiscono ambienti 3D multimediali. La soluzione XRS offre un sistema di visualizzazione 3D di modelli di edifici con accuratezza centimetrica. I modelli sono navigabili ed esplorabili grazie a un visore per la realtà virtuale.