Intel ha presentato ufficialmente moltissime novità nel settore dei processori per server e data center, introducendo la quarta generazione dei processori Xeon Scalable (nome in codice Sapphire Rapids), la serie Xeon CPU Max (nome in codice Sapphire Rapids HBM) e la serie Data Center GPU Max (nome in codice Ponte Vecchio).

Grazie alla serie Xeon Scalable di quarta generazione, Intel offre soluzioni e sistemi differenziati su larga scala per affrontare le sfide informatiche più grandi.

Sandra Rivera, Executive VP e GM del Datacenter and AI Group di Intel, ha dichiarato: “Il lancio dei processori scalabili 4th Gen Xeon e della famiglia di prodotti Max Series è un momento cruciale per alimentare il turnaround di Intel, riaccendere il nostro percorso verso la leadership nei data center e far crescere la nostra presenza in nuove arene”.

Ha poi aggiunto: “La famiglia di prodotti Intel 4th Gen Xeon e la famiglia di prodotti Max Series offrono ciò che i clienti vogliono veramente: prestazioni e affidabilità leader all’interno di un ambiente sicuro per le loro esigenze del mondo reale, accelerando il time-to-value e alimentando il loro ritmo di innovazione”.

Prestazioni e sostenibilità

Sono oltre 100 milioni i sistemi Xeon installati attualmente sul mercato, in un’ampia varietà di configurazioni: dai server on-premise che eseguono servizi IT, alle apparecchiature di rete che gestiscono il traffico Internet, all’elaborazione delle stazioni wireless all’edge e ai servizi cloud.

Basati su decenni di innovazione e leadership in data center, rete e intelligent edge, i nuovi processori Xeon di quarta generazione offrono prestazioni di livello assoluto per affrontare le più importanti sfide informatiche dei clienti, come l’implementazione di strumenti AI, l’analisi, il networking, la sicurezza, lo storage e l’HPC.

Rispetto alle generazioni precedenti, i clienti Intel Xeon di 4a generazione possono aspettarsi un miglioramento medio dell’efficienza delle prestazioni per watt di 2,9:1 per carichi di lavoro mirati quando utilizzano acceleratori integrati, fino a 70 watt di risparmio energetico per Cpu in modalità di alimentazione ottimizzata con perdita minima di prestazioni e Tco e consumo energetico inferiori del 55%.

La flessibilità degli acceleratori integrati inclusi nei nuoxi Xeon consente a Intel di ottenere significativi risparmi energetici a livello di piattaforma, riducendo la necessità di ulteriori accelerazioni discrete e aiutando i clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.

Inoltre, la nuova modalità Optimized Power Mode può offrire fino al 20% di risparmio energetico con un impatto sulle prestazioni inferiore al 5% (per carichi di lavoro selezionati). Le innovazioni nel raffreddamento ad aria e a liquido riducono ulteriormente il consumo energetico totale dei data center.

Intelligenza artificiale

I processori Xeon di quarta generazione raggiungono prestazioni di inferenza e addestramento in tempo reale PyTorch fino a 10 volte superiori con gli acceleratori Intel Advanced Matrix Extension (Intel AMX) integrati.

La serie Xeon CPU Max espande queste funzioni per l’elaborazione del linguaggio naturale, con velocità che possono crescere fino a 20 volte nella gestione dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni.

Con la distribuzione della suite software AI di Intel, gli sviluppatori possono utilizzare il loro strumento di intelligenza artificiale preferito, aumentando al contempo la produttività e accelerando i tempi di sviluppo.

La suite è portabile dalle workstation ai server, consentendo di scalare orizzontalmente nel cloud e fino all’edge.

Il software è stato convalidato con oltre 400 modelli di intelligenza artificiale di machine learning e deep learning per i casi d’uso più comuni dell’IA in ogni segmento di business.

Networking

Nella nuova lineup Xeon è presente una famiglia di processori specificamente ottimizzati per carichi di lavoro edge e di rete ad alte prestazioni e bassa latenza.

Questi processori sono una parte fondamentale dell’infrastruttura che consente l’implementazione di soluzioni software-defined per settori che vanno dalle telecomunicazioni alle infrastrutture smart city.

Per i carichi di lavoro core 5G, gli acceleratori integrati aiutano ad aumentare il throughput e ridurre la latenza, mentre i progressi nella gestione dell’alimentazione migliorano sia la reattività sia l’efficienza della piattaforma.

Calcolo ad alte prestazioni

Xeon e la famiglia di prodotti Intel Max Series offrono un’architettura scalabile e bilanciata che integra Cpu e Gpu con l’ecosistema software aperto di oneAPI per carichi di lavoro di elaborazione impegnativi in HPC e AI, risolvendo i problemi più impegnativi del mondo.

La serie Xeon CPU Max è il primo e unico processore x86 con memoria a larghezza di banda elevata, che accelera molti carichi di lavoro Hpc senza la necessità di modifiche al codice. La serie Intel Data Center GPU Max è il processore Intel a più alta densità e sarà disponibile in diversi fattori di forma che soddisfano le varie esigenze dei clienti.

La serie Xeon CPU Max offre 64 gigabyte di memoria HBM2e ad elevata larghezza di banda sul package, aumentando significativamente il throughput dei dati per i carichi di lavoro HPC e AI.

Rispetto ai processori scalabili Intel Xeon di terza generazione di fascia alta, la serie Xeon CPU Max offre prestazioni fino a 3,7 volte superiori in una vasta gamma di applicazioni come la modellazione di sistemi energetici e terrestri.

Inoltre, la serie Data Center GPU Max racchiude oltre 100 miliardi di transistor in un pacchetto di 47 tile, portando nuovi livelli di throughput a carichi di lavoro impegnativi come fisica, servizi finanziari e scienze biologiche.

Se abbinata alla serie Xeon CPU Max, la piattaforma combinata raggiunge prestazioni fino a 12,8 volte superiori rispetto alla generazione precedente quando si esegue il simulatore di dinamica molecolare LAMMPS.

Sicurezza e funzioni

Le caratteristiche dei nuovi processori Xeon non sono notevoli soltanto nelle prestazioni ma anche nella produzione, poiché combinano fino a quattro tile Intel 7 su un unico package, collegati tramite la tecnologia Intel EMIB (embedded multi-die interconnect bridge).

La nuova architettura offre anche incrementi nella banda della memoria con il supporto Ddr5, e nell’I/0 con la compatibilità con PCIe 5.0 e Compute Express Link (CXL) 1.1.

Nei nuovi Xeon Intel ha integrato il portafoglio di funzioni di sicurezza più completo di qualsiasi altro fornitore per data center, migliorando la sicurezza e la sovranità dei dati e la conformità normativa. Intel continua a offrire soluzioni uniche per l’isolamento delle applicazioni durante l’elaborazione nei data center con Intel Software Guard Extensions (Intel SGX), che fornisce la superficie di attacco più piccola a oggi per l’elaborazione riservata in privato, pubblico e nel cloud-to-edge.

Inoltre, la nuova tecnologia di isolamento delle macchine virtuali (VM) di Intel, Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX), pensata per il porting di applicazioni esistenti in un ambiente isolato e sicuro, debutterà con Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Google Cloud e IBM Cloud.

L’architettura modulare della nuova serie Xeon di quarta generazione consente a Intel di offrire un’ampia gamma di processori su quasi 50 SKU mirate per casi d’uso o applicazioni dei clienti, dai modelli generici mainstream alle versioni progettate appositamente per cloud, database e analisi, networking, storage e casi d’uso edge single-socket.

La nuova famiglia di processori Xeon di 4a generazione è compatibile con On Demand, una funzione che consente di espandere “via software” molte funzioni hardware e l’attivazione di specifici acceleratori, tra cui il numero di core, la frequenza, mix di acceleratori, il fattore di potenza e il throughput della memoria.