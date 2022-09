Jabra e Lenovo annunciano un ampliamento della loro collaborazione per offrire un sistema per sale riunioni facile da usare e ottimizzato per l’uso con Microsoft Teams Rooms.

Il nuovo kit Jabra PanaCast 50 appositamente progettato offre alle aziende che desiderano aggiornare la tecnologia delle sale riunioni per il mondo del lavoro ibrido, una maggiore produttività aziendale e una migliorata capacità di collaborazione. Questo sistema plug-and-play è una novità assoluta di Jabra ed è certificato e precaricato con il software Teams Rooms.

Il sistema è dotato di Jabra PanaCast 50 e di Lenovo ThinkSmart Core Kit. Jabra PanaCast 50 offre un innovativo video panoramico a 180 gradi in 4K e funziona perfettamente con la disposizione in prima fila di Microsoft Teams Rooms per rendere le riunioni ibride più inclusive e coinvolgenti.

Il kit ThinkSmart Core di Lenovo comprende il ThinkSmart Core e il ThinkSmart Controller, un display HD da 10,1 pollici a 10 punti di contatto che consente agli utenti di avviare e controllare le riunioni, nonché di condividere contenuti e lavorare con i colleghi che lavorano da remoto.

“La riunione tipica non è più quella di una volta ed è ora che la tecnologia delle sale riunioni si metta al passo”, ha dichiarato Aurangzeb Khan, SVP di Intelligent Vision Systems di Jabra. “Siamo lieti di unire le capacità uniche di PanaCast 50 con le soluzioni innovative di Lenovo per dotare gli uffici di soluzioni che favoriscano riunioni inclusive e interattive per tutti, indipendentemente dal luogo in cui si trovano”. Il sistema funziona con la semplice pressione di un pulsante ed è in grado di connettere i dipendenti senza problemi, sia che si trovino di persona sia che si colleghino da casa”.

“Il passaggio al lavoro ibrido ha indubbiamente portato a una maggiore richiesta di sale conferenze con funzionalità video, ed è per questo che stiamo collaborando con aziende come Jabra e Lenovo per sviluppare sale Microsoft Teams appositamente costruite”, ha dichiarato Albert Kooiman, Senior Director of Microsoft Teams Devices Partner Engineering and Certification. “L’unione dell’hardware di Jabra e Lenovo con il software di Microsoft Teams consente agli utenti di sperimentare funzionalità chiave di Teams come la prima fila e la telecamera intelligente, sia per chi si trova nella sala riunioni che per chi è collegato da remoto”.

Il nuovo pacchetto di prodotti fornisce tutto il necessario per configurare una sala Teams. La vista a 180 gradi di Jabra PanaCast 50 consente di vedere tutti i partecipanti, indipendentemente dalla loro posizione.

Questo aspetto è ulteriormente amplificato dalla Dynamic Composition, una tecnologia di videocamera intelligente che Jabra ha sviluppato insieme a Microsoft e che è stata rilasciata all’inizio di quest’anno. Questa tecnologia aiuta a colmare il divario tra i partecipanti alle riunioni di persona e quelli a distanza, fornendo una visione ravvicinata dei partecipanti in sala quando parlano.

Il ThinkSmart Core di Lenovo è dotato di un processore Intel® Core vPro di 11a generazione e offre la connettività necessaria per supportare qualsiasi configurazione di sala riunioni. Il suo design sobrio ma elegante consente di posizionarlo in modo discreto e dispone di porte per il supporto di più accessori audio visivi, oltre alla gestione dei cavi integrata. L’interfaccia Teams Rooms di facile utilizzo del ThinkSmart Controller lo rende ideale per le riunioni e la collaborazione. È dotato di sensori a infrarossi integrati che rilevano quando i partecipanti entrano nella stanza e accendono e spengono automaticamente il sistema.

“Siamo entusiasti di collaborare con Jabra per offrire alle aziende un modo per portare le loro sale conferenze nell’era del lavoro ibrido”, ha dichiarato Shannon MacKay, General Manager di Worldwide Smart Collaboration Business, Lenovo. “Combinando la potenza della nostra soluzione ThinkSmart Core con il sistema video intelligente di Jabra PanaCast 50 e la tecnologia di Microsoft Teams Rooms, potremo dare agli utenti la possibilità di organizzare riunioni più produttive e inclusive, indipendentemente dalla posizione dei partecipanti”.