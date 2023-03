Jabra ha annunciato Speak2, una nuova generazione di speaker pensata per supportare il lavoro ibrido e regalare un’esperienza audio ottimale durante meeting e presentazioni.

I nuovi prodotti, Speak2 75, Speak2 55 e Speak2 40, supportano la trasmissione bidirezionale dell’audio per permettere a due interlocutori di dialogare senza che l’audio di uno prevalga sull’altro. La nuova generazione di speaker può vantare nuove e migliorate funzionalità per la normalizzazione dell’audio e l’eliminazione dei rumori ambientali.

Jabra Speak2 75 è il prodotto di punta della nuova generazione, l’unico nel suo range di prezzo e feature con un Microphone Quality Indicator personalizzabile. Il ben noto indicatore luminoso ad anello fornisce un feedback real-time sulla qualità del suono catturato dal microfono. Speak2 75 si presenta con uno speaker full range da 65mm, che cattura chiaramente il suono fino a 2.5 metri di distanza.

Sia lo Speak2 75 che lo Speak2 55 supportano la funzionalità Google Fast Pair per semplificare il collegamento bluetooth tra dispositivi; il primo supporta anche l’MS Swift Pair per i dispositivi Microsoft. Mentre lo Speak2 55 ha una durata della batteria di 12 ore, lo Speak2 75 può arrivare fino a 32 ore di autonomia: si tratta del migliore tra gli speaker Jabra prodotti finora.

“La chiarezza del suono è fondamentale quando si punta a garantire che ogni dipendente si senta inclusa nei meeting ibridi” ha affermato Aurangzeb Khan, SVP for Collaboration Solutions di Jabra. “Per questo motivo, Jabra ha deciso di cogliere le sfide della reingegnerizzazione dei propri speaker per offrire migliori performance ed esperienze ottimizzate. Progettato per i lavoratori ibridi che vogliono ascoltare ed essere ascoltati nel modo più produttivo possibile, il nuovo Speak2 range dimostra a coloro che lavorano in maniera flessibile tra casa e ufficio che la loro voce è importante”.

La nuova generazione di speaker Jabra è pensata per integrarsi facilmente con tutte le principali piattaforme di meeting e in qualsiasi luogo, anche quando la connettività non è eccellente. Gli speaker saranno disponibili da fine marzo, con prezzi che andranno da 149 euro per lo Speak2 40, ai 169 euro dello Speak2 55, e infine 339 euro per lo Speak2 75.