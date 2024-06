La personalizzazione del mittente è essenziale per il successo della messaggistica di business

Vista la centralità dello smartphone nella nostra quotidianità, la messaggistica mobile è diventata un elemento centrale anche in ambito business per creare conversazioni bi-direzionali con i clienti.

Secondo un'indagine di Esendex, fornitore di soluzioni per la comunicazione mobile in ambito business, per i consumatori europei la personalizzazione del mittente con il nome dell'azienda è un aspetto molto importante per dare fiducia alle imprese, soprattutto in Italia (58%) e in Spagna (60%).

Gli utenti chiedono poi chiarezza ed essenzialità del messaggio (45% in Italia) e tengono ampiamente in considerazione le precedenti esperienze positive con l'azienda.

C'è però ancora dello scetticismo diffuso nei confronti dei messaggi provenienti dalle organizzazioni: l'Italia è l'unico Paese tra quelli coinvolti a ritenerli in generale affidabili (44%), anche se con qualche dubbio sulla sicurezza, mentre negli altri Paesi i consumatori sono più diffidenti (dal 41% di Regno Unito e Spagna al 44% della Germania).

"Dalla nostra indagine emerge come SMS e WhatsApp inviati dalle aziende siano ritenuti in Italia affidabili e accolti positivamente, ma la sicurezza e la riconoscibilità del mittente rappresentino due elementi che non possono venire trascurati" ha affermato Carmine Scandale, Head of Sales di Esendex Italia. "Occorre di conseguenza prestare molta attenzione ai servizi utilizzati per mandare i messaggi, anche considerando che, secondo recenti precisazioni normative dell'Agcom, nel nostro paese è possibile inviare SMS con mittente alfanumerico solo avvalendosi di operatori telefonici autorizzati a farlo, come ad esempio Esendex".