Le aziende italiane sono resilienti e attente alla sostenibilità

Nonostante il clima economico difficile, nel 2023 le aziende italiane si sono dimostrate resilienti e con una forte volontà di innovare; a dirlo è un report di Soldo, fintech attiva nello spend management, che ha evidenziato una forte capacità di adattamento delle imprese del Paese.

Le realtà italiane hanno speso in particolare in tecnologia per accelerare il percorso verso l'innovazione, ma anche nei viaggi e nell'intrattenimento, con un occhio in particolare alla sostenibilità e agli acquisti online.

Secondo i dati dell'indagine, nel 2023 le imprese hanno fatto registrare un aumento del 43% delle spese per viaggi ferroviari e del 42% per i voli aerei; in aumento anche le spese alberghiere (+37%), con un trend particolarmente concentrato nelle grandi aziende.

Per quanto riguarda il settore tecnologico, le spese sono aumentate in ogni settore, soprattutto in quello dei servizi finanziari (+43%), seguito dalla vendita al dettaglio e dai media. Ottimo aumento anche per le spese per l'intrattenimento, cresciute in media del 62%. In ribasso invece le spese per la pubblicità, soprattutto per le medie imprese, anche se nel settore IT questa spesa è aumentata del 78%.

Il report di Soldo ha evidenziato una forte volontà da parte delle imprese italiane di rimettersi in gioco per affrontare le difficoltà economiche coi migliori strumenti a disposizione, con un'attenzione sempre maggiore alla sostenibilità: nel 2023 si è registrata un'impennata nell'uso dei veicoli elettrici, con un aumento del 144% nell'installazione di stazioni di ricarica.