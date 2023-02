Neil Patel, Director European Marketing and Business Development di D-Link, ha condiviso le sue previsioni sulle tendenze che si affermeranno nel corso dell’anno nel settore della connettività.

Il primo elemento su cui Patel concentra l’attenzione è la tecnologia Power over Ethernet (PoE), una soluzione già consolidata nel settore professionale, che però ha faticato a entrare nel segmento consumer.

È però una tecnologia affidabile ed economica per rendere la propria casa più smart ed efficiente dal punto di vista energetico. Il PoE consente infatti di alimentare i dispositivi connessi direttamente attraverso il cavo Ethernet invece che tramite il cablaggio e l’alimentazione elettrica tradizionali.

Con l’aumento delle ore trascorse a casa e la necessità di allestire postazioni di lavoro all’interno delle proprie abitazioni, entrambe conseguenze dell’incremento del lavoro ibrido, il PoE potrà diventare una soluzione sempre più interessante anche in ambito consumer.

Le nuove tecnologie wireless

La vera esperienza 5G è ancora lontana a causa della necessità di un’infrastruttura adeguata, ma la domanda di velocità più elevate e latenze più basse sta spingendo la diffusione di Wi-Fi 6 e 6E.

Sta anche crescendo l’attesa per il Wi-Fi 7, che offrirà la possibilità di connettersi contemporaneamente su due bande wireless per ottimizzare l’affidabilità della connessione.

Questa tecnologia è però ancora lontana e aziende e consumatori devono essere consapevoli di questo: c’è il rischio che l’attesa di uno standard non ancora finalizzato porti a ritardare gli investimenti nelle infrastrutture wireless odierne, condannando gli utenti a un’esperienza d’uso non ottimale.

Con l’aumento dell’hybrid working e la diffusione del cloud computing e del commercio mobile, infatti, una connessione affidabile e veloce è divenuta fondamentale sia in ambito privato che in quello professionale.

La crescente necessità di sicurezza per la forza lavoro remota ha portato alla necessità di implementare il più recente standard di sicurezza Wi-Fi, il WPA3.

Molte aziende devono però ancora aggiornare le loro misure di sicurezza e le infrastrutture tecnologiche, per affrontare le sfide della sicurezza dei dipendenti che lavorano da casa. Questo processo deve includere la necessità di proteggere obbligatoriamente tutti i dispositivi con i protocolli di sicurezza più recenti.

Digitalizzazione per scuola e sanità

L’UE sta promuovendo la trasformazione digitale dell’istruzione attraverso SELFIE, un tool gratuito per gli insegnanti dedicato allo sviluppo delle competenze digitali. La crescente importanza della tecnologia nell’educazione richiede un approccio digital first, sostenuto sia dal settore pubblico sia dal privato.

Per garantire un’esperienza di istruzione digitale affidabile, i team IT devono essere pronti a soddisfare le nuove esigenze di connettività e garantire che le reti siano attrezzate per supportare le tecnologie emergenti.

La pandemia ha accelerato la digitalizzazione dell’assistenza sanitaria di almeno un decennio, secondo uno studio pubblicato da Deloitte. Questo settore sta ancora affrontando una pressione senza precedenti e l’infrastruttura tecnologica degli ospedali è fondamentale.

Avere le migliori tecnologie non però è sufficiente per fornire le migliori cure; la formazione per l’utilizzo di questi nuovi tool è cruciale per evitare problemi e continuare a fornire servizi preziosi. È anche cruciale che gli operatori sanitari vengano formati nell’ambito della sicurezza, perché questo settore è sempre più nel mirino della criminalità informatica.