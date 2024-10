Le sfide delle PMI nell’era digitale: come migliorare infrastrutture e servizi IT con AXOL Server

Oggi le aziende italiane sono chiamate ad affrontare una trasformazione digitale complessa. L’adozione di nuove tecnologie è necessaria per restare competitivi, ma le sfide non mancano. Molte imprese si trovano a dover scegliere tra soluzioni costose proposte dai grandi fornitori globali o piattaforme meno note che, però, richiedono un maggiore impegno nella configurazione e manutenzione.

Una manutenzione che gioca un ruolo chiave, perché la corretta gestione di infrastrutture IT avanzate, come la virtualizzazione e lo storage, è fondamentale per garantire efficienza, scalabilità e continuità operativa. Non tutte le imprese hanno le competenze interne per far fronte a queste necessità, anzi nella maggior parte dei casi è necessaria la collaborazione esterna con un partner che sia in grado di offrire competenza, affidabilità, stabilità e prezzi competitivi.

Le difficoltà delle aziende italiane nel modernizzare le infrastrutture IT

Scopri come AXOL Server può trasformare la tua infrastruttura IT con soluzioni personalizzabili, prestazioni elevate e supporto dedicato. Visita la homepage di AXOL Server e prova il configuratore gratuito online per progettare il tuo cluster su misura, pronto a soddisfare le esigenze del tuo business.

Le PMI e le grandi aziende italiane devono confrontarsi con un mercato sempre più competitivo, dove le richieste di continuità operativa e sicurezza dei dati sono cruciali. Le infrastrutture tradizionali, basate su sistemi di server isolati e complessi, spesso non riescono a tenere il passo con le esigenze di modernizzazione. Inoltre, i costi di aggiornamento delle tecnologie esistenti, insieme alla dipendenza da fornitori come VMware, creano vincoli economici e operativi difficili da gestire.

Un altro aspetto critico è la gestione del rischio: molte imprese non possono permettersi interruzioni del servizio, ma gli attuali sistemi spesso non sono in grado di garantire il livello di disponibilità richiesto. La compliance con normative come il GDPR e la direttiva NIS2 impone anche standard elevati di sicurezza e protezione dei dati, mettendo sotto pressione le capacità IT delle aziende.

Per far fronte a queste sfide, le aziende hanno bisogno di infrastrutture IT che possano essere personalizzate e gestite con facilità. Soluzioni iperconvergenti come Proxmox e Ceph sono strumenti potenti, ma richiedono competenze tecniche specifiche per essere implementate in modo ottimale. Qui si inseriscono fornitori specializzati in servizi avanzati di virtualizzazione e storage, in grado di offrire prodotti su misura e supporto tecnico dedicato.

La soluzione proposta da AXOL Server

AXOL Server è un’azienda che risponde a queste esigenze fornendo soluzioni di virtualizzazione iperconvergente basate su Proxmox e Ceph, che permettono alle imprese di costruire infrastrutture resilienti e flessibili. La peculiarità di AXOL risiede nella sua capacità di personalizzare ogni aspetto del cluster, ottimizzando l’hardware per garantire prestazioni elevate e un controllo completo.

L’azienda, con sede a Ivrea, offre un configuratore online gratuito che consente alle imprese di selezionare ogni componente del sistema, dalle CPU agli SSD NVMe, garantendo la massima flessibilità. Questo approccio artigianale consente di adattare le soluzioni ai diversi settori, dalla sanità alla manifattura, passando per la pubblica amministrazione.

AXOL Server, partner certificato di Proxmox, si distingue per una combinazione unica di prestazioni elevate, controllo sull’hardware e supporto tecnico avanzato. Grazie alla personalizzazione completa, le aziende possono costruire infrastrutture che rispondono alle loro esigenze specifiche. Tra i principali vantaggi troviamo:

Controllo hardware completo: ogni server è assemblato internamente, garantendo indipendenza dai fornitori esteri e un'ottimizzazione accurata per l'utilizzo con Proxmox e Ceph.

Monitoraggio in tempo reale: il sistema di AXOL Server permette agli amministratori di tenere sotto controllo le prestazioni del cluster e intervenire proattivamente.

Supporto continuo: dalla fase di progettazione fino alla manutenzione, AXOL offre assistenza con tecnici specializzati, garantendo la continuità operativa. I cluster hanno una garanzia opzionale onninclusiva on-site fino a 5 anni

Costi competitivi: rispetto ai grandi marchi, AXOL fornisce soluzioni a prezzi più accessibili senza compromettere la qualità.

AXOL Server rappresenta una valida alternativa ai colossi come VMware, grazie alla sua capacità di offrire soluzioni completamente personalizzabili e adatte alle imprese italiane. Il supporto localizzato e l’assemblaggio interno rendono l’azienda un partner affidabile per chi desidera mantenere il controllo completo sulla propria infrastruttura IT, senza doversi affidare a fornitori globali che spesso impongono vincoli tecnologici e finanziari.

Il modello di business di AXOL Server, che si concentra su un’assistenza tecnica specializzata e un supporto a lungo termine, permette alle aziende di affrontare la complessità delle infrastrutture moderne con maggiore sicurezza e tranquillità.

AXOL Server serve i propri clienti sia direttamente che tramite una rete di distributori sul territorio italiano: consulenti IT e aziende di servizi informatici possono contattare l’azienda e sottoscrivere un accordo di distribuzione che consente loro listini prezzi preferenziali e supporto tecnico di 2° livello, a fronte dell’impegno di vendere e supportare i cluster ai propri clienti.

In un mercato IT in continua evoluzione, le aziende italiane devono fare scelte strategiche per mantenere competitività e resilienza operativa. Soluzioni come quelle offerte da AXOL Server offrono prestazioni elevate, flessibilità e un controllo completo sulle infrastrutture virtualizzate, rendendosi una scelta affidabile per le aziende che necessitano di continuità operativa e sicurezza dei dati. Grazie alla personalizzazione e all’approccio scalabile, AXOL si posiziona come una soluzione adatta a diversi settori, rispondendo efficacemente alle sfide della digitalizzazione.