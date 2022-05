Logitech annuncia che sarà presente a ISE 2022, in programma dal 10 al 13 maggio 2022 presso la Fiera di Barcellona.

Dopo due anni di stop, la manifestazione torna a svolgersi in presenza nella sua nuova sede spagnola, uno dei poli fieristici più grandi e moderni d’Europa.

Sarà un’occasione importante per Logitech per mostrare ai professionisti del settore tutte le soluzioni sviluppate per migliorare qualsiasi spazio di lavoro e rendere l’esperienza ibrida più semplice ed efficace per il business.

L’emergenza sanitaria ha cambiato totalmente lo scenario lavorativo, rendendo la modalità ibrida una realtà concreta, scelta da sempre più aziende.

Questo ha reso necessaria una ri-disposizione degli spazi per adattarli alle nuove esigenze e, di conseguenza, l’adozione di strumenti che consentano alle persone di lavorare nel miglior modo possibile, sia che si trovino in ufficio sia a casa. I prodotti di video collaborazione di Logitech sono pensati proprio in quest’ottica.

A ISE 2022 il pubblico potrà conoscere e approfondire tutte le funzionalità dei modelli di punta dell’azienda: Logi Dock – la nuova docking station integrata che semplifica l’organizzazione dell’ufficio di casa.

Facile da installare e compatibile con le principali piattaforme di videoconferenza, si connette a qualsiasi dispositivo con una singola unità, eliminando la necessità di avere ulteriori periferiche e numerosi cavi ingombranti.

Il dispositivo è compatibile con tutti I portatili (Mac, PC, Chromebook) che supportano USB-C con DisplayPort Alt Mode.

Zone True Wireless, auricolari che integrano un microfono con cancellazione attiva del rumore di fondo. Hanno la certificazione di piena compatibilità con software quali Google Meet, Microsoft Teams e Zoom.

Rally Bar, Rally Bar Mini e Rally Plus – i sistemi di videoconferenza modulari premium per sale di qualsiasi dimensione, dotati di video 4K di alta qualità, audio limpido e Intelligenza Artificiale, con funzioni intelligenti che rendono le riunioni in video naturali e produttive tanto quanto quelle in presenza.

A queste si aggiunge Tap IP e Tap Scheduler, i dispositivi che consentono una gestione delle sale meeting.

Logitech Scribe, la videocamera per lavagne digitali che grazie all’Intelligenza Artificiale e un obiettivo personalizzato è in grado di ricreare i contenuti scritti sulla lavagna “digitalizzandoli” in video con estrema chiarezza per chi guarda. Una vera rivoluzione per prendere appunti.

Tutte le soluzioni saranno anche disponibili presso gli stand dei principali partner del programma Logitech Collaboration (LCP): Zoom (stand 2C200), Google (stand 2G250), Microsoft (stand 2H650), Samsung (stand 3F600), Pexip (stand 2F600), Shure Inc. (stand 3N250) e Utelogy (stand 2C420).