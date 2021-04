Lenovo e Nutanix presentano una soluzione As-a-Service per i desktop in hosting

Lenovo e Nutanix hanno annunciato una soluzione As-a-Service per i desktop in hosting che promette ai responsabili delle decisioni in ambito IT di gestire al meglio il nuovo modello di lavoro ibrido.

In base ai dati del recente studio di Lenovo “Future of Work and Digital Transformation”, l’83% delle aziende prevede che, terminata la pandemia, i dipendenti lavoreranno da remoto per la metà del tempo. Lenovo TruScale, la prima soluzione di Lenovo per i desktop in hosting con Nutanix, offre alle aziende una soluzione per il telelavoro completa e sicura.

È possibile scegliere tra diversi dispositivi client di Lenovo, thin client e PC, Citrix e altri ambienti desktop virtuali, e la gamma ThinkAgile HX Series (powered by Nutanix), tutti forniti in licenza all’utente finale come servizio gestito.

La soluzione completa Hosted Desktops offre la semplicità tipica del cloud e le prestazioni dell’on premise, con la convenienza economica di un unico canone mensile e un’unica interfaccia per il supporto. Per le divisioni IT, la sicurezza dei dati continua ad essere la sfida più impegnativa in termini di tempo, in particolare per un ambiente di telelavoro.

Progettato per supportare numerosi settori tra cui quelli della sanità, dell’istruzione e delle PMI, la soluzione Lenovo TruScale for Hosted Desktops with Nutanix fornisce funzionalità simili a quelle offerte dal cloud con un’infrastruttura on premise, ideale per quelle aziende che devono affrontare problematiche di conformità alla privacy o normativa.

Con Lenovo, i costi sono prevedibili grazie alla fatturazione mensile che permette di velocizzare il time-to-value e di ridurre le spese iniziali. La soluzione completa include i sistemi Lenovo ThinkAgile HX supportati da uno stack software sviluppato in collaborazione con Nutanix e Citrix, e disponibile attraverso il modello as-a-service Lenovo TruScale.

Nella pratica, il team Lenovo gestisce tutto ciò che è incluso nel contratto, dai servizi professionali che permettono di definire e di progettare una strategia di migrazione di successo, fino alla rimozione delle risorse al termine del loro ciclo di vita.

I servizi gestiti Lenovo assicurano il funzionamento regolare dell’infrastruttura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, liberando tempo prezioso agli amministratori IT che possono così concentrarsi sulle priorità strategiche. I costi di gestione dell’infrastruttura sono ridotti fino al 62%.

La soluzione Lenovo TruScale for Hosted Desktops with Nutanix, in esecuzione sui sistemi ThinkAgile HX con il software per l’infrastruttura cloud di Nutanix, riduce il costo per utente poiché elaborazione, storage e virtualizzazione sono su un unico cluster, con una certa semplificazione delle attività.