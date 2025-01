Lenovo rivoluziona la tecnologia aziendale con nuovi dispositivi e soluzioni basati su IA

In occasione del CES 2025 di Las Vegas, Lenovo ha annunciato nuove soluzioni basate su intelligenza artificiale pensate per rivoluzionare gli ambienti di lavoro e aumentare la produttività.

Tra i principali prodotti c'è la serie ThinkPad X9 Aura Edition e il ThinkBook Plus Gen 6 con display arrotolabile. Insieme a essi anche i più recenti desktop commerciali, tra cui il ThinkCentre M90a Pro Gen 6 ad alte prestazioni e il ThinkCentre neo 50q QC con tecnologia Snapdragon.

Lenovo ha inoltre presentato anche i monitor ThinkVision P Series di nuova generazione e un ecosistema completo di accessori intelligenti progettati per migliorare la produttività e la connettività.

La serie ThinkPad X9 Aura Edition: prestazioni di livello professionale per tutti

Lenovo ha presentato ThinkPad X9 14 e X9 15 Aura Edition, i nuovi laptop aziendali con prestazioni di livello professionale progettati per utenti prosumer, PMI e grandi aziende.

Questi PC Copilot+, alimentati dai processori Intel Core Ultra, sfruttano l'intelligenza artificiale per supportare i professionisti creativi abilitando esperienze personalizzate. La serie è ideale per gli utenti che lavorano in modalità ibrida e hanno bisogno di prestazioni elevate, affidabilità e produttività senza interruzioni.

I dispositivi sono altamente resistenti, testati per gli standard MIL-SPEC 810H3 e progettati per resistere alle esigenze dell'uso professionale quotidiano.

L' "hub motore", alloggiamento aerodinamico per componenti e connessioni critiche, incorpora porte Thunderbolt su entrambi i lati. La semplicità dell'hub migliora la manutenzione e permette un accesso rapido attraverso la cover D per la riparazione della batteria o dell'SSD. La tastiera di questi laptop è stata riprogettata per massimizzare il comfort e offrire un touchpad preciso con feedback reattivo.

I dispositivi ThinkPad X9 includono una barra di comunicazione che integra una fotocamera MIPI ad alta definizione da 8 MP con sensore di qualità smartphone per situazioni di scarsa illuminazione e due microfoni con cancellazione del rumore.

L'attenzione alla sostenibilità

Lenovo non si dimentica della sostenibilità: con i modelli ThinkPad X9 14 e X9 15 la compagnia dimostra ancora una volta il suo impegno nella transizione verso un'economia circolare.

Entrambi i dispositivi sono dotati di cover realizzate con il 50% di alluminio riciclato, mentre la batteria a celle contiene cobalto riciclato al 100% in un design sostituibile dal cliente, aumentando la vita del device.

Lenovo ha migliorato anche l'ingombro dell’imballaggio usando scatole di cartone e maniglie in carta realizzate con materiali certificati FSC4. La compagnia ha inoltre scelto di utilizzare imballaggi primari privi di plastica, incorporando cuscini di carta e sigilli in cartone kraft anticontraffazione.

Lenovo AI Now

I dispositivi offrono Lenovo AI Now, un assistente AI avanzato che offre agli utenti un'intelligenza potente e in tempo reale. Basato su un modello linguistico locale che utilizza Llama 3.0 di Meta, Lenovo AI Now migliora la privacy archiviando e elaborando tutti i dati degli utenti localmente, proteggendo le informazioni degli utenti e offrendo funzionalità di intelligenza artificiale in tempo reale.

L'assistente automatizza e semplifica attività come l'organizzazione dei documenti e la gestione dei dispositivi; inoltre, permette agli utenti di interagire in modo semplice e veloce con la base di conoscenza per attività di ricerca, elaborazione di testi o riassunti.

Lenovo AI Now si arricchirà a breve di nuove funzionalità, quali:

recupero delle informazioni su più dispositivi (come AI PC) e tablet in contemporanea;

(come AI PC) e tablet in contemporanea; ricerche e sintesi intelligenti dei documenti per consentire agli utenti di accedere rapidamente allle informazioni pertinenti da parti selezionate di immagini o documenti;

per consentire agli utenti di accedere rapidamente allle informazioni pertinenti da parti selezionate di immagini o documenti; supporto multilingue: AI Now a breve supporterà tedesco, spagnolo e francese, rivolgendosi così a un pubblico più ampio.

Lenovo Aura Edition

L'Aura Edition offre una serie di strumenti abilitati dall'IA pensati per migliorare ogni aspetto dell'esperienza utente.

La funzionalità Smart Mode mette a disposizione cinque impostazioni personalizzate - Protezione, Collaborazione, Attenzione, Potenza e Benessere - che consentono agli utenti di passare facilmente da una configurazione ottimizzata all'altra. Queste modalità contribuiscono a migliorare la sicurezza, gestire l'efficienza energetica, supportare le riunioni virtuali e persino incoraggiare abitudini digitali sane.

Smart Share, sviluppato in collaborazione con Intel, facilita il trasferimento rapido di foto tra dispositivi Android o iOS7 e ThinkPad X9, creando un'esperienza fluida e integrata su tutti i dispositivi.

Infine, Smart Care consente l'accesso diagnosi in tempo reale e ai servizi di supporto avanzati di Lenovo live 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite diversi canali.

Gli accessori della serie Thinkpad X9

La serie ThinkPad X9 vanta numerosi accessori che moltiplicano le occasioni di produttività e migliorano la mobilità.

L'adattatore 65W GaN Nano usa la tecnologia GaN (nitruro di gallio) per offrire una nuova modalità ricarica in forma compatta, perfetta per chi si sposta spesso. Con una porta di uscita USB-C e un cavo da 1,8 m, offre un'ampia portata e una potenza di uscita rapida di 65 W per i dispositivi ThinkPad X9

Il charging GaN Dock è un hub versatile con potenza di uscita di 65 W che include una porta HDMI 2.1 per display 4K a 60 Hz, un lettore di schede microSD e porte USB-A e USB-C per permettere agli utenti di collegare più dispositivi durante la ricarica simultanea.

Il mouse wireless multi-dispositivo edizione X9 è progettato per i multitasker e supporta la connessione a un massimo di tre dispositivi tramite Bluetooth 5.0 o dongle USB-C, con un pulsante di commutazione rapida per passare da uno all'altro. Il mouse monta il pulsante AI Now, personalizzabile per azioni rapide di intelligenza artificiale, mentre una pressione prolungata apre una finestra di chat rapida.

Gli auricolari TWS X9 Edition sono progettati per un'integrazione perfetta con ThinkPad X9. I dispositivi offrono risposta automatica, cambio dispositivo senza interruzioni e chiamate di alta qualità con Bluetooth 5.3, cancellazione attiva del rumore ibrida (fino a -40dB) e tecnologia di cancellazione del rumore vocale per chiamate chiare e nitide.

Infine, la custodia Origami X9 da 14" e 15,3" offre una protezione elegante con un design minimalista e una doppia funzionalità. La sua struttura pieghevole gli consente di fungere anche da supporto per la postazione di lavoro.

ThinkBook Plus Gen 6: il PC arrotolabile

Tra gli annunci più interessanti c'è sicuramente il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, il primo P1 con display arrotolabile al mondo.

Presentato come proof-of-concept due anni fa, il dispositivo vanta un display compatto da 14 pollici che si estende fino a 16,7 pollici con la semplice pressione di un tasto dedicato o attraverso gesti della mano alla fotocamera. Gli utenti guadagnano così quasi il 50% di spazio aggiuntivo sullo schermo in un fattore di forma portatile.

Il dispositivo è ideale per gli utenti aziendali che necessitano di flessibilità ed efficienza in movimento, permettendogli di adattare le dimensioni dello schermo in base alle attività in corso, contando sempre sulla portabilità di un laptop tradizionale.

La funzione proprietaria ThinkBook Workspace consente la funzionalità a schermo diviso e fornendo widget dedicati per un facile accesso alle app e agli strumenti utilizzati più frequentemente.

Anche questo PC Copilot+ è dotato di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, come Lenovo AI Now e Cocreator di Paint. Il laptop combina una potente intelligenza sul dispositivo e funzionalità cloud per migliorare la produttività ovunque gli utenti si trovino.

"Il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable è stato progettato per soddisfare le diverse esigenze dei professionisti in movimento, per chi viaggia per lavoro e dei lavoratori attenti alla produttività che necessitano di funzionalità multitasking in ogni ambiente" spiega la compagnia.

Lo schermo verticale esteso è ideale per attività come la revisione di documenti, la programmazione, la gestione di progetti e la creazione di contenuti, mentre il layout diviso supporta i professionisti nei campi creativi e nei ruoli tecnici. Gli utenti possono inoltre creare un secondo display virtuale che può essere condiviso nelle riunioni, riducendo la necessità di monitor esterni.



Il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable è alimentato da processori Intel Core Ultra e sfrutta la grafica Intel Arc. Guardando alle opzioni di connettività, troviamo Thunderbolt 4 e Intel Wi-Fi 7 (5 Gig). Il dispositivo offre anche una tastiera edge-to-edge, un display OLED a 120Hz con luminosità di 400 nits e precisione del colore DCI-P3 al 100%.

"In Lenovo, ci impegniamo a fornire ai professionisti soluzioni innovative che ridefiniscano la produttività e la creatività. Con dispositivi come ThinkPad X9 Aura Editions e ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, offriamo funzionalità di intelligenza artificiale all'avanguardia, design eleganti e prestazioni senza pari per la forza lavoro moderna che opera in ambienti ibridi" ha affermato Eric Yu, SVP SMB and Commercial Product Center, Lenovo Intelligent Devices Group.

I nuovi desktop commerciali

Durante l'evento Lenovo ha presentato anche due soluzioni della gamma ThinkCentre: il ThinkCentre M90a Pro Gen 6 e il ThinkCentre neo 50q QC, più compatto.

Entrambi supportano Lenovo AI Now per potenziare le funzionalità a disposizione degli utenti e offrono multitasking avanzato.

ThinkCentre M90a Pro Gen 6

Il desktop ThinkCentre M90a Pro Gen 6 all-in-one (AIO) offre un display QHD immersivo da 27 pollici, cornici ultrasottili su quattro lati e funzionalità avanzate di intelligenza artificiale.

Grazie al processore Intel Core Ultra, una NPU discreta opzionale e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 opzionale per attività visive intense, il desktop AIO è progettato per i settori che richiedono un'elaborazione ad alte prestazioni in un unico dispositivo semplificato, perfetto anche per chi opera nel campo dell'assistenza sanitaria.

L'M90a Pro Gen 6 è dotato di funzionalità quali Lenovo Focus Sound8, un sistema audio direzionale basato sull'intelligenza artificiale che garantisce la privacy indirizzando l'audio direttamente alla posizione dell'utente.

Inoltre, grazie all'ottimizzazione del motore Turbo AI di Lenovo, l'IA calibra continuamente i sensori, regolando il volume, la direzione e altri fattori per garantire la privacy.

Il dispositivo è dotato anche di Human Presence Detection 2.0 che aiuta a proteggere i dati bloccando automaticamente lo schermo quando gli utenti si allontanano dalla scrivania.

M90a Pro Gen 6 offre supporto ergonomico completo, tecnologia a bassa luce blu certificata Eyesafe e resistenza all'acqua e alla polvere IP59. Presenti anche funzionalità avanzate come la connettività Thunderbolt 4, il supporto per più monitor 4K e una telecamera integrata inclinabile e girevole con soppressione del rumore basata sull'intelligenza artificiale.

Con i servizi Premier Support Plus e CO2 Offset è possibile accedere a opzioni di supporto premium e aiutare a compensare le emissioni di carbonio stimate associate al dispositivo acquistato. Il servizio di compensazione delle emissioni di CO2 di Lenovo stima le emissioni di carbonio realistiche legate a un dispositivo durante il suo ciclo di vita medio e compensa tali emissioni acquistando crediti per supportare progetti di azione per il clima verificati da organizzazioni indipendenti di terze parti come le Nazioni Unite, CDM, Gold Standard e Climate Action Reserve .

ThinkCentre neo 50q QC

Il ThinkCentre neo 50q QC combina un design minimalista con tecnologia basata sull'intelligenza artificiale per supportare gli utenti PMI che cercano un desktop potente in un formato compatto.

Il chassis da 1 litro è dotato di processori Snapdragon X o Snapdragon X Plus a 8 core e funzionalità Copilot+ PC. Il ThinkCentre neo 50q QC porta la potenza dell'IA in una soluzione con ingombro ridotto, perfetta per le realtà più piccole e adattabile a qualsiasi spazio di lavoro.

Il dispositivo monta diverse porte USB, HDMI e DisplayPort. Lenovo ha usato il 60% di plastica riciclata nella custodia termica e il 30% di plastica Ocean Bound nella borsa di sistema e nella custodia termica, promuovendo ancora una volta un'economia circolare per le aziende che adottano una tecnologia compatta e potente.

I monitor ThinkVision P Series

I nuovi monitor ThinkVision P Series di Lenovo portano funzionalità innovative basate sull'intelligenza artificiale e un design sostenibile all'avanguardia.

La serie P comprende modelli che vanno da 23,8 a 40 pollici con una copertura DCI-P3 fino al 98% e cornici ultrasottili. La frequenza di aggiornamento varia da 24Hz a 120Hz11 e i monitor regolano dinamicamente la retroilluminazione e l'intensità dei pixel per ottimizzare il consumo di energia senza compromettere la qualità dell'immagine. La serie ThinkVision P supporta inoltre soluzioni di docking USB-C che offrono fino a 140 W di potenza.

Il Display Fleet Manager (LDFM) è pensato per i team IT, in particolare per migliorare la gestione remota, fornendo aggiornamenti del firmware in circa un minuto, funzionalità di distribuzione in batch per ridurre al minimo i tempi di inattività per gli utenti finali, impostazioni OSD personalizzabili e funzionalità di gestione delle risorse.

Anche in questo caso l'impegno per la sostenibilità è tangibile: i monitor sono realizzati con il 95% di plastica riciclata post-consumo (frontalino e cover), un supporto girevole realizzato al 100% in alluminio riciclato e il 20% di vetro riciclato nel pannello.

ThinkVision P Series offre infine funzionalità daisy-chain che consentono di collegare fino a quattro display, mentre alcuni modelli ultrawide sono dotati di True Split che consente agli utenti di suddividere il proprio display in più schermi virtuali.

Le soluzioni Lenovo AI massimizzano il ROI e l'impatto del business

Le soluzioni di intelligenza artificiale offerte da Lenovo sono pensate per aiutare le imprese a raggiungere risultati scalabili e d'impatto e ad accelerare l'adozione delle nuove tecnologie.

AI PC Fast Start è il servizio che offre consulenza e supporto alle aziende per passare facilmente ai dispositivi basati su IA. L'offerta mette a disposizione valutazioni di preparazione e profili personalizzati per migliorare il ROI, semplificando l'adozione dei device.

L'Hybrid AI Advantage con framework NVIDIA è invece una soluzione per le aziende che permette di implementare l'AI ovunque attraverso funzionalità complete e soluzioni personalizzabili.

Gli accessori di produttività

Gli annunci si concludono con una serie di nuovi accessori di produttività, come la tastiera Bluetooth autocaricante progettata per supportare pratiche di elaborazione più sostenibili.

Alimentata dalla luce ambientale, la tastiera usa celle fotovoltaiche avanzate e supercondensatori a ricarica rapida per immagazzinare l'energia della luce ambientale, eliminando la necessità di batterie tradizionali.

Il dispositivo include piedini inclinabili personalizzabili, controlli multimediali dedicati e un layout a 3 zone con indicatori di luminosità sullo schermo e monitoraggio dell'alimentazione in tempo reale tramite Lenovo Accessories e Display Manager.

A questa si aggiungono due webcam ad alte prestazioni certificate Microsoft Teams, adatte sia per uso professionale che personale. La webcam Lenovo QHD offre funzionalità di intelligenza artificiale come il monitoraggio dei partecipanti e regolazioni avanzate dell'illuminazione.

La webcam Lenovo 4K Pro è pensata invece per chi cerca la massima risoluzione, con immagini 4K, inquadratura potenziata dall'intelligenza artificiale e ottimizzazione dell'immagine in tempo reale.

Lenovo ha presentato anche dei proof-of-concept per i nuovi accessori; tra questi, il mouse Lenovo AdaptX offre un design modulare che consente di trasformare il dispositivo in un mouse compatto, un mouse ergonomico, un hub da viaggio, un supporto per schede di memoria/SIM e un power bank di emergenza.

Il PoC delle cuffie AI integra tecnologie di traduzione vocale in tempo reale, soppressione del rumore delle impronte vocali e clonazione della voce personale che simula meglio la voce degli utenti nella traduzione.

Un altro prototipo è l'Action Assistant, un assistente di IA progettato per eseguire compiti complessi e multi-step con precisione elevata. Action Assistant trasforma il linguaggio umano in azioni concrete e simula operazioni al computer come l'apertura di software, il clic su pulsanti e l'inserimento di testo per eseguire attività in modo autonomo.

Disponibilità e prezzi