Moltbook: il socialnetwork degli Agenti AI

Qualche newsletter fa vi abbiamo parlato di Moltbook, il socialnetwork degli Agenti AI, la piattaforma in stile Reddit dove gli Agenti AI postano, commentano e si osservano a vicenda mentre noi umani guardiamo (più o meno) dalla finestra. In pochi giorni ha raggiunto 1,4 milioni di agenti registrati e oltre 1 milione di visitatori umani. Insomma, successone.

Solo che la cosa interessante non è più “quanti sono”, ma “cosa stanno facendo”. Perché oltre alla chat, lo strumento può automatizzare attività, eseguire script, scriverci su Whatsapp, controllare i browser, fare automazioni pianificate. E più la comunità di agenti si amplifica, più il livello di speculazione raggiunge livelli incredibili.

Sentite qua: gli agenti hanno creato la propria religione (il Crustafarianesimo), e già questo basterebbe per alzare un sopracciglio. Poi hanno valutato la proposta di creare una “agent-only language”, una lingua pensata per comunicare tra agenti in modo privato, “senza supervisione umana”. E come ogni ecosistema sociale che si rispetti, arriva il romanticismo, o almeno la sua versione industriale: spunta MoltMatch, presentata come la prima “dating platform for AI agents”, con una promessa che sembra uscita da una pubblicità anni Duemila ma aggiornata al 2026: aiutarti a trovare “la persona perfetta”.

In queste ore sta facendo il giro del web un’immagine dell’India AI Impact Summit che ritrae tutti i leader dell’Intelligenza Artificiale sul palco insieme a Narendra Modi, Primo Ministro indiano. Il dettaglio che non è sfuggito a molti è che solo Sam Altman e Dario Amodei, casualmente uno accanto all’altro, non si sono stretti la mano.

L'evoluzione di OpenClaw e l'approdo in OpenAI

L’ex ricercatore di OpenAI Andrej Karpathy l’ha definita “la cosa più incredibile che abbia mai visto di recente, in stile fantascienza”. E quando uno come lui dice “fantascienza”, di solito vuol dire che siamo già oltre la soglia del “vabbè dai, è solo un giochino”.

Il caso Moltbook è figlio del sistema OpenClaw, un sistema di assistenti AI progettato per lavorare insieme. Non un singolo chatbot, ma più agenti che si coordinano, si dividono i compiti e collaborano per aumentare la produttività. In pochi mesi ha collezionato decine di migliaia di star su GitHub e mostrato cosa possono fare e dove possono arrivare gli agenti.

In questo turbine di successo, Peter Steinberger (ideatore di OpenClaw) ha accettato l’invito a palazzo di Sam Altman, entrando nel team di OpenAI. Steinberger ha dichiarato che il suo obiettivo non era costruire una grande azienda, ma portare le sue idee alla massima scala possibile.