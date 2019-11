LivePerson e Ttec portano l’intelligenza artificiale nelle aziende

LivePerson, azienda attiva nel mondo del conversational commerce, ha annunciato la partnership con Ttec Holdings, leader nella tecnologia e nei servizi di customer experience digitale, focalizzata sulla progettazione, implementazione e fornitura di soluzioni di innovazione.

L’accordo unisce due pionieri della customer experience con l’intento di aiutare i brand a migliorare Nps (Net Promoter Score) e Csat (Customer Satisfaction Score), riducendo allo stesso tempo i punti critici e favorendo la customer experience e la trasformazione digitale.

La partnership punta dunque sul conversational commerce, offrendo ai consumatori la possibilità di porre domande, effettuare acquisti e ottenere aiuto attraverso le proprie applicazioni di messaggistica preferite.

Non a caso, oggi più di 4 miliardi di consumatori utilizzano già la messaggistica e si prevede che 470 milioni di nuovi utenti si aggiungeranno entro il 2021. Lo scopo è quindi offrire ai clienti interazioni personalizzate nei canali di messaggistica preferiti; trasformare i contact center in centri di customer experience abilitati digitalmente; fornire una customer experience personalizzata e di grande impatto in scala con messaggistica e intelligenza artificiale.

La piattaforma di conversational commerce LiveEngage permette ai centri di customer experience di sfruttare l’intelligenza artificiale per gestire sia i bot che le conversazioni associate, da qualsiasi canale di messaggistica, includendo i miliardi di clienti che utilizzano SMS, Facebook Messenger, Apple Business Chat, WeChat, WhatsApp e altri.

Ttec sta rendendo operativa questa piattaforma con il suo centro di conversational messaging di eccellenza, composto da progettisti in soluzioni conversazionali, sviluppatori di bot e intelligenza artificiale, analisti e sintonizzatori di conversazioni, data scientist, architetti di soluzioni e brand ambassador in collaborazione con clienti in tutti i 100 centri di customer experience di Ttec presenti nei 6 continenti.

«Sulla base della nostra esperienza, riteniamo che questa partnership con Ttec possa offrire ai clienti le chiavi per sbloccare le proprie trasformazioni digitali: messaggistica, bot e automazione» ha dichiarato Robert LoCascio, CEO e Founder di LivePerson.

«Tutti i nostri clienti sono alla ricerca di un percorso rapido verso la trasformazione Cx/Digital. La nostra mission è quella di continuare ad aggiornare le nostre piattaforme Cx per fornire soluzioni di livello mondiale su larga scala» ha invece detto Ken Tuchman, Presidente, CEO e fondatore di Ttec».