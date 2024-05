Logitech, arrivano la barra video intelligente MeetUp 2 e il software di gestione delle sale riunioni

Logitech pensa alle aziende con il lancio di nuovi prodotti destinati a migliorare le riunioni, in loco o da remoto. Per quest’ultima opzione arriva MeetUp 2, una barra video USB avanzata per videoconferenze, dotata di intelligenza artificiale e progettata per configurazioni basate su PC e dispositivi BYOD (Bring-Your-Own-Device). La barra trova il suo impiego migliore nelle sale riunioni di medie e piccole dimensioni che ospitano fino a sei persone.

Logitech

Innovazione e Tecnologia Intelligente

MeetUp 2 si distingue per l'integrazione di funzioni avanzate potenziate dall'intelligenza artificiale. Ad esempio, la tecnologia RightSight 2, grazie all'AI, si occupa di mettere a fuoco e inquadrare automaticamente i partecipanti in sala, che si tratti dell'oratore attivo, di un gruppo di persone o di singoli partecipanti Per la parte audio ci pensa la funzione RightSound 2 e il suo algoritmo AI che interviene per migliorare l’audio: bilanciando le voci e filtrando i rumori indesiderati.

MeetUp 2 è inoltre compatibile con le principali piattaforme di videoconferenza come Microsoft Teams, Zoom e Google Meet. La barra video può essere collegata via USB a un computer presente nella stanza o in modalità BYOD a un laptop o altro dispositivo mobile. Gli amministratori IT possono monitorare lo stato della sala e gestire aggiornamenti e impostazioni tramite Ethernet o Wi-Fi con Logitech Sync.

Da sottolineare che MeetUp 2 è stata sviluppata utilizzando il 62% di plastica riciclata post-consumo, mentre per la confezione è utilizzato cartone proveniente da foreste certificate FSC e altre fonti controllate. MeetUp 2 è disponibile al prezzo di 999 euro

Logitech semplifica la gestione delle sale riunioni

Oltre a MeetUp 2 Logitech lancia anche nuovi strumenti software avanzati per l'accesso remoto, la prenotazione delle sale, l'analisi dell'utilizzo e l'automazione attraverso Logitech Sync. Henry Levak, VP Product di Logitech B2B, sottolinea l'importanza di queste novità: "La complessità delle sale conferenze è aumentata, ma i team IT non sono cresciuti di pari passo. Pensate a Logitech Sync come al centro di comando aziendale per risolvere virtualmente ogni inconveniente".

Il nuovo software di prenotazione delle sale, integrato in Tap Scheduler, facilita la gestione delle prenotazioni e consente ai dipendenti di utilizzare le app di calendario esistenti come Google Workspace e Office 365. Inoltre, le funzioni automatiche, come la liberazione delle sale non utilizzate, ottimizzano l'uso degli spazi.

Logitech

Con Remote UI Access, i team IT possono ora risolvere i problemi delle sale conferenze a distanza, garantendo elevati standard di sicurezza e privacy. Logitech Sync traccia anche l'uso e l'occupazione delle sale, fornendo dati utili per decisioni strategiche.

Le nuove funzionalità sono incluse nei pacchetti Logitech Select for Rooms e Essential for Rooms, disponibili rispettivamente a 420 euro e 179 euro all'anno. La prenotazione delle sale sarà disponibile entro l'estate 2024, con una beta aperta e accessibile su sync.logitech.com.