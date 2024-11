Logitech annuncia nuovi strumenti per la gestione intelligente degli spazi aziendali

Con la diffusione del lavoro ibrido, gli spazi aziendali si sono dovuti riorganizzare per accogliere nuove sale riunioni e nuove modalità d'incontro. La transizione però non è stata così lineare: gran parte dei dipendenti perde molto tempo per cercare gli spazi per i riunioni a causa di sale occupate senza prenotazione, permanenze oltre il tempo prenotato o, al contrario, sale prenotate senza partecipanti.

Per facilitare il ritorno in ufficio e vivere delle esperienze collaborative ottimali, Logitech ha annunciato nuove feature e soluzioni che migliorano la gestione delle sale riunioni e degli uffici, aiutando i dipendenti a trovare subito gli spazi giusti per loro.

"Con il lavoro ibrido così diffuso, l’ufficio può sembrare il Far West" ha dichiarato Henry Levak, VP di Product, Logitech for Business. "Gli strumenti per uffici intelligenti di Logitech sono la nostra risorsa segreta per portare prevedibilità e dettagliate analisi in questi ambienti di lavoro dinamici".

Auto Book e Auto Release automatizzano la gestione delle sale

Auto Book e Auto Release sono le due nuove funzionalità di Logitech pensate per automatizzare la gestione delle sale: le feature sono in grado di rilevare quando una persona comincia a o finisce di usare una sala riunioni per riservarla o liberarla in automatico.

Se una sala è prenotata e nessuno si presenta, Auto Release elimina la prenotazione per lasciare libero lo spazio per altri. Dopo un certo numero di riunioni disertate, impostabile tramite una dashboard di gestione, la serie ricorrente di riunioni viene cancellata automaticamente sul calendario e sul Tap Scheduler.

Auto Book e Auto Release consentono di gestire la disponibilità delle sale senza che i partecipanti debbano effettuare il check-in o il check-out ogni volta.

All'interno della dashboard Sync è possibile definire il lasso temporale dopo il quale liberare una stanza e ovviamente anche per quanto tempo tenerla occupata.

"Le Rally Bar utilizzano sensori AI integrati per rilevare e rispondere ai comportamenti in ufficio senza bisogno di interventi manuali" ha aggiunto Levak. "I dipendenti possono così concentrarsi sulla collaborazione invece che sulle azioni manuali, mentre gli amministratori IT ottengono una visione reale delle sale effettivamente utilizzate, non solo di quelle prenotate".

Le feature sono disponibili su Tap Scheduler nelle sale dotate di Rally Bar o Rally Bar Mini. Auto Book e Auto Release si integrano con qualsiasi piattaforma di prenotazione usata.

Logitech View

Per accedere alle informazioni riguardo le disponibilità sulle sale, Logitech ha presentato View, una soluzione di mappatura digitale che fornisce ai dipendenti mappe interattive per trovare open space e sale riunioni orientandosi in azienda.

Logitech View semplifica la navigazione tra gli spazi aziendali per lavoratori ibridi e visitatori. Gli utenti possono visualizzare e distinguere le sale riunioni, le postazioni di lavoro, i servizi disponibili, i colleghi e le uscite.

Con Sync è possibile caricare, gestire e personalizzare le mappe, oltre a prenotare sale riunioni e visualizzarne lo stato (se libere od occupate). Con Sync Insights inoltre è possibile accedere alle informazioni sull'uso degli spazi per ottimizzare la permanenza dei dipendenti in ufficio.

"Le sale sotto-utilizzate e sovra-utilizzate costituiscono anche un problema economico. Logitech Sync Insights fornisce dati analitici sull’uso degli spazi, l’occupazione e l’uso delle apparecchiature per videoconferenze durante le riunioni, permettendo di prendere decisioni più intelligenti su investimenti tecnologici e pianificazione degli spazi" ha concluso Prakash Arunkundrum, Chief Operating Officer e GM di Logitech for Business.

Logitech View, Auto Book e Auto Release sono disponibili con piani di servizio Logitech Essential o Select al costo rispettivamente di 420€ e 179€ per sala all'anno. Logitech View richiede l'aggiornamento di RoomMate a CollabOS 1.14, mentre Auto Book e Auto Release richiedono un Rally Bar o Rally Bar Mini con CollabOS 1.13 o versione successiva.