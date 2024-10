Logitech registra importanti progressi nelle iniziative ESG

Logitech ha pubblicato i risultati del suo report di impatto per l'anno fiscale 2024 mostrando importanti progressi nella riduzione delle emissioni di carbonio su larga scala.

Nel 2023 gli sforzi di progettazione per la sostenibilità (DfS) sul portafoglio dell'azienda hanno portato a una riduzione di quasi 139.000 tonnellate di CO2e, l'equivalente del percorrere la circonferenza della Terra circa 13.000 volte con un'auto a benzina di media potenza.

Pexels

"Logitech continua a portare avanti i suoi sforzi pionieristici e di grande impatto sulla sostenibilità" ha dichiarato Hanneke Faber, CEO di Logitech. "Nel nostro impegno a raggiungere l’ambizioso obiettivo a breve termine di ridurre le emissioni Scope 3 del 50% entro il 2030, abbiamo ora ridotto la nostra impronta di carbonio (Scope 1 e 2) del 58% dal 2019 e le emissioni della nostra catena del valore (Scope 3) del 24% rispetto al 2021. Progettare per la sostenibilità e utilizzare fonti di energia rinnovabile sarà il nostro percorso per ridurre ulteriormente la nostra impronta".

L'azienda integra la riduzione dell'impronta di carbonio dei prodotti nei criteri di progettazione su tutto il portafoglio. Numerosi prodotti hanno ottenuto riduzioni delle emissioni di carbonio, compresa la tastiera wireless Wave Keys che ha garantito una riduzione dell'impronta di carbonio del 37% rispetto alla prima generazione.

3 prodotti su 4 usano ora Next Life Plastics, plastica riciclata che ha permesso di eliminare oltre 25.000 tonnellate di CO2e. Dal 2020 sono state evitate complessivamente 75.000 tonnellate di CO2e e oltre 30.000 tonnellate di plastica vergine.

66 linee di prodotti usano alluminio a basso contenuto di carbonio prodotto con energia rinnovabile; ciò ha portato all'eliminazione di oltre 13.000 tonnellate di CO2e nel 2023.

Il 66% di prodotti Logitech è dotato di etichetta di carbonio (42% nel 2022) e l'azienda mira a etichettare così tutti i suoi prodotti entro la fine del 2025. Il 19% dei prodotti usa imballaggi in carta certificata FSC e il 73% delle nuove introduzioni di prodotti ha adottato imballaggi certificati FSC.

A livello globale, inoltre il 94% del fabbisogno di elettricità dell'azienda proviene da acquisti diretti e indiretti di elettricità rinnovabile.

L'impegno per promuovere l'inclusione e l'equità

Logitech ha raggiunto ottimi risultati anche a livello di equità e inclusione: oggi il team dirigenziale presenta un rapporto paritario 50:50 tra uomini e donne, è guidato da una CEO donna e il Consiglio di Amministrazione conta una rappresentanza femminile del 40%.

L'azienda lavora per ridurre il divario di genere nel settore tecnologico e mira a creare ambienti digitali sicuri e inclusivi collaborando con organizzazioni come Girls Who Code, AbleGamers, GLAAD, Team4Tech, Royal College of Art di Londra e il Pensole Lewis College (PLC).

L'impegno verso la diversità si rivela anche nei confronti dei fornitori tramite il Supplier Diversity Pledge che ha permesso di ampliare il coinvolgimento di fornitori diversificati. Logitech ha inoltre mantenuto per il terzo anno consecutivo la certificazione Gender Fair, sin dalla co-fondazione della Coalizione per la Procura di Genere Equa nel 2021.

"Comprendiamo a fondo l'influenza delle nostre azioni sul pianeta e sulle persone. Questo ci ispira ad abbracciare l'impegno e assumendoci la responsabilità delle nostre azioni" ha commentato Faber. "Promuoviamo un ambiente collaborativo dove tutti in Logitech sono motivati a integrare la sostenibilità nelle loro attività quotidiane e nei processi di decision-making. Comincia tutto con la semplice, coraggiosa missione di espandere il potenziale umano e i risultati in azioni in scala che ci permettono di 'fare bene facendo del bene'. Possiamo crescere e diventare una compagnia di successo facendo cose che beneficiano sia le persone che il pianeta".