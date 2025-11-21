L'Unione Europea accelera sulla trasformazione digitale del continente con un investimento massiccio di 389 milioni di euro destinato a finanziare 56 progetti infrastrutturali strategici. La Commissione europea ha completato la selezione dei beneficiari del quarto ciclo del programma Connecting Europe Facility (CEF) Digital, un'iniziativa che punta a colmare il divario digitale tra gli Stati membri e a potenziare la competitività tecnologica europea in un momento storico in cui la sovranità digitale è diventata priorità geopolitica. Si tratta di un'iniezione di capitale significativa per progetti che spaziano dalle reti in fibra ottica ultra-veloce alle infrastrutture cloud sovrane, dall'edge computing ai sistemi di connettività 5G avanzata.

Il programma CEF Digital rappresenta uno degli strumenti più concreti della strategia digitale europea, mirata a creare un'infrastruttura tecnologica continentale capace di competere con i colossi americani e asiatici. I 56 progetti selezionati provengono da diversi Stati membri e coinvolgono sia enti pubblici che consorzi privati, con l'obiettivo di implementare soluzioni che garantiscano connettività ad alta velocità, ridondanza delle reti, sicurezza informatica e interoperabilità dei servizi digitali transfrontalieri.

Questo quarto ciclo di finanziamenti si inserisce in un contesto più ampio di investimenti europei nell'ambito del digitale, che include anche il Digital Europe Programme e i fondi del Next Generation EU. L'approccio della Commissione privilegia progetti con impatto tangibile sulla vita quotidiana dei cittadini e sulla competitività delle imprese, favorendo iniziative che possano essere operative nel medio termine piuttosto che sperimentazioni a lungo respiro senza ricadute pratiche immediate.

389 milioni di euro per 56 progetti infrastrutturali: l'Europa investe nella sovranità digitale continentale

Tra le aree tecnologiche coperte dai finanziamenti figurano le dorsali in fibra ottica per collegare regioni ancora sottoservite, l'implementazione di data center distribuiti sul territorio per garantire latenza ridotta nei servizi cloud, e sistemi di connettività avanzata per supportare applicazioni critiche come la telemedicina, la mobilità autonoma e l'industria 4.0. Particolare attenzione viene riservata anche alla sicurezza delle infrastrutture, con progetti dedicati alla protezione da attacchi informatici e alla resilienza delle reti in caso di eventi critici.

Per l'Italia, questa tornata di finanziamenti rappresenta un'opportunità concreta per colmare il gap infrastrutturale che ancora caratterizza alcune aree del Paese, in particolare nel Mezzogiorno e nelle zone interne. I progetti italiani selezionati dovranno integrarsi con gli investimenti già previsti dal PNRR nel settore della banda ultralarga e della transizione digitale della pubblica amministrazione, creando sinergie che possano accelerare il raggiungimento degli obiettivi europei fissati per il 2030.

La strategia europea punta a garantire che entro la fine del decennio tutti i cittadini dell'Unione abbiano accesso a connessioni Gigabit e che tutte le aree popolate siano coperte da reti 5G. Gli investimenti del CEF Digital si concentrano anche sull'interoperabilità dei servizi pubblici digitali transfrontalieri, facilitando l'adozione di standard comuni per identità digitale, firma elettronica, sanità digitale e giustizia online. Questo approccio sistemico mira a creare un vero e proprio mercato unico digitale, eliminando le barriere tecnologiche e normative che ancora frammentano il panorama europeo.

Dal punto di vista tecnologico, i progetti finanziati dovranno rispettare criteri di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e neutralità tecnologica, in linea con il Green Deal europeo. Le infrastrutture digitali rappresentano infatti una quota crescente del consumo energetico continentale, e l'Europa sta spingendo per l'adozione di soluzioni a basso impatto ambientale, dall'utilizzo di energie rinnovabili per alimentare i data center all'implementazione di tecnologie di raffreddamento innovativo che riducano il consumo di acqua ed elettricità.

Nei prossimi mesi è atteso l'annuncio del quinto ciclo di finanziamenti CEF Digital, con la Commissione che sta valutando un ulteriore incremento delle risorse disponibili per accelerare la digitalizzazione del continente. L'obiettivo dichiarato è consolidare la leadership tecnologica europea in ambiti strategici come il cloud computing, l'intelligenza artificiale e la cybersecurity, riducendo la dipendenza da fornitori extraeuropei e costruendo un ecosistema digitale sovrano, sicuro e competitivo a livello globale.