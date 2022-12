Microsoft Teams presenta Community, uno spazio per connettersi più facilmente con amici e parenti e collaborare con i colleghi. Creando una community si riuniscono più persone in un unico spazio per organizzare con semplicità conversazioni e chiamate di gruppo, condividere foto e documenti e gestire i membri della propria comunità.

Community è uno spazio privato per gestire persone che condividono gli stessi interessi o lo stesso lavoro: si può creare un gruppo per la propria squadra di calcio, per i colleghi dell’ufficio, per i vicini di casa o per organizzare le sessioni di gaming con gli amici. Spesso organizzare riunioni e incontri è difficile, soprattutto quando ci sono molte persone da invitare; con la funzionalità di Teams il processo si velocizza.

Microsoft Teams Community

Community gode di tutte le feature di Teams, tra le quali la condivisione di media, la pianificazione di eventi e le videochiamate di gruppo, tutto integrato in una sola applicazione, senza dover usare strumenti diversi e passare dall’uno all’altro.

In qualsiasi momento i membri possono iniziare una chat con gli altri, notificandoli subito di eventuali cambiamenti nella pianificazione o chiedendo aiuto in caso di problemi. L’admin della Community può definire linee guida di comportamento all’interno del gruppo e invitare nuovi membri a partecipare.

A differenza delle classiche chat di gruppo, Community consente di definire policy personalizzate per la propria comunità, avere più controllo sulla gestione dei membri e soprattutto tenere a portata di mano gli strumenti di Teams. Per poter accedere a un gruppo è necessario ricevere il link di invito da parte dell’amministratore.

Microsoft Teams Community

Ogni membro può avviare un meeting o prendere parte a uno già avviato, organizzare eventi e aggiungerli a calendario e parlare con gli altri membri, visualizzandone le informazioni di contatto. L’amministratore è in grado di gestire i membri, aggiungendoli o cancellandoli, aggiornare descrizione, foto, nome e linee guida della community, promuovere uno o più membri a “owner” del gruppo e cancellarlo.

L’app è disponibile sia per desktop che per dispositivi Android e iOS.